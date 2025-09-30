Samsung lanza uno de los teléfonos más completos que arrasa con el iPhone 17 gracias a sus cámaras que graban en 8K

0
Samsung anuncia la llegada oficial de su nuevo Galaxy S25 Fan Edition, un teléfono de gama alta que supera en todo al iPhone 17 de Apple y cuesta mucho menos.

Daniel Robles
El Galaxy S25 FE es uno de los teléfonos de gama media más potentes desarrollados por Samsung. y su precio no es tan elevado.
El Galaxy S25 FE es uno de los teléfonos de gama media más potentes desarrollados por Samsung. y su precio no es tan elevado. | Foto: composición/Weibo
Todo parece indicar que Samsung quiere 'opacar' el lanzamiento del nuevo iPhone 17 de Apple. Y es que la marca coreana ya alista la llegada a diferentes países del mundo de su nuevo Galaxy S25 FE o Fan Edition, un nuevo equipo de gama alta sumamente completo que tiene cámaras de gran calidad y un precio más reducido.

El nuevo Galaxy S25 FE llega como una alternativa más ligera, para aquellas personas que buscan un equipo de alto rendimiento, con batería de larga duración y carga rápida. Todo por una inversión menor que la que harías con un S25 Ultra. ¿Quieres saber si este S25 Fan Edition vale la pena? Aquí todos los detalles de este nuevo dispositivo.

Galaxy S25 Fan Edition: todo lo que debes saber

Uno de los atributos más importantes de este Samsung S25 FE es la pantalla. En este caso tenemos un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una resolución FHD+ de 2340 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.

¿Qué tan potente es este Android? Este Galaxy de Samsung llega con un procesador Exynos 2400 de 4 nanómetros, 8GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 4900 mAh con carga de 45W por cable y 25W de forma inalámbrica.

Galaxy S25 Fan Edition

Este es el el Galaxy S25 Fan Edition. Foto: Samsung.

Sin embargo, el mayor atributo de este Samsung S25 FE es su sistema fotográfico con el cual podrás grabar videos en 8K a 30fps y 4K a 60 y 120fps. Lente principal de 50mP, lente Telefoto de 8MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP.

¿Qué precio tiene el Samsung Galaxy S25 Fan Edition en Perú? Actualmente se estima que el precio de este teléfono es de 800 dóles, lo que al tipo de cambio representan más de 3000 soles.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

