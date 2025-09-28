Samsung supera a Apple con este teléfono de gama alta con funciones con IA, cámaras de lujo y precio reducido

No hay duda que Samsung se ha convertido en una de las marcas preferidas por los fanáticos de la tecnología, puesto que la mayoría de los modelos que tienen en su catálogo sobresalen por su gran calidad y precios accesibles.

Si bien actualmente Samsung posee algunos de los teléfonos más potentes como el Galaxy S25 Ultra o el Galaxy Z Fold 7, lo cierto es que también existe un modelo que pertenece a la gama alta y tiene un precio muy reducido para lo que ofrece, ya que posee cámaras 4K, un procesador eficiente y una pantalla de alta calidad. ¿Qué más características ofrece? Aquí todos los detalles.

Galaxy S24FE 5G: especificaciones completas

Uno de los apartados más resaltantes del Galaxy S24FE 5G es la pantalla de tipo Dynamic AMOLED 2X que tiene, la cual posee una diagonal de 6.7 pulgadas, además de una resolución FullHD, tasa de refresco de 120Hz y 1900 nits de brillo.

Sin embargo, este Samsung no solo tiene una pantalla espectacular, su procesador es el Exynos 2400e, el cual llega acompañado de 8Gb de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 4700 mAh con carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S24FE 5G de Samsung. Foto: composición/www.phonearena.com

Y si eres fanático de las fotografías y videos, entonces debes saber que el Galaxy S24FE 5G tiene cámaras de gran calidad con Inteligencia Artificial. El lente principal es de 50MP con OIS, ultra gran angular de 12MP, Telefoto de 8MP y selfie de 10MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino también tomar fotografías en alta resolución.

¿Qué precio tiene el Galaxy S24FE 5G? Pues bien, actualmente este smartphone de gama alta cueta 1800 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 500 dólares en el mercado internacional.