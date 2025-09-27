- Hoy:
Samsung supera a Xiaomi con su nuevo teléfono BARATO que tiene cámara PROFESIONAL con IA y 6 años de actualizaciones
El Galaxy A17 es el teléfono más barato de Samsung, pero aún así es bastante potente, por lo que será tu mejor compra en 2025.
Los teléfonos de Samsung se han convertido en los smartphones más populares del mercado de la tecnología y esto se debe, en gran media, a que la mayoría de los modelos que desarrolla la firma asiática son bastante potentes y tienen un precio más accesible que un iPhone de Apple.
Si bien Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra o al Galaxy Z Fold 7, lo cierto es que también maneja una línea económica y su modelo más reciente es el Samsung Galaxy A17 5G, un teléfono con un precio que no supera los 250 dólares. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.
Samsung Galaxy A17: ficha técnica completa
Para iniciar con este análisis, debes saber que el Samsung Galaxy A17 es un teléfono con una pantalla de tipo Super AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con una resolución de 1080 x 2340 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.
¿Qué tanta potencia tiene? Este Samsung es bastante eficiente en este apartado, ya que llega con un procesador Exynos 1330, con unos 8GB de RAM y 256GB de memoria en su versión más avanzada, la cual además llega con expansión para tarjeta SD de 1TB.
Este es el Samsung Galaxy A17. Foto: composición/www.idntimes.com
Y si hablamos de cámaras, este Samsung Galaxy A17 llega con un sensor principal de 50MP con OIS, lente gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, sino también tomar fotografías en alta calidad.
¿Qué precio tiene el Samsung Galaxy A17? El precio de este dispositivo, actualmente es de 250 soles o 800 soles. Sin duda una excelente alternativa a Motorola y Xiaomi.
