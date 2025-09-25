- Hoy:
El Galaxy S25 Ultra es muy potente, pero este Samsung es mejor y cuesta menos: 512GB, cámaras 4K y resistencia al agua
Pese a ser un teléfono de 2024, este Galaxy de Samsung es muy potente y pertenece a la gama alta. Lo mejor de todo es que te permite grabar videos perfectos para redes sociales.
En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo su teléfono más potente, el Galaxy S25 Ultra, un smartphone hecho de titanio que contiene el poderoso chip Snapdragon 8 Elite, además de 1TB de memoria y un juego de cámaras de 200MP con resolución 8K.
Si bien este S25 Ultra es potente, su precio es mucho más alto y durante su lanzamiento llegó a costar entre 5000 a 6000 soles, precio que muy pocos usuarios pudieron pagar. Sin embargo, si estás buscando un teléfono de gran calidad de la misma marca, debes saber que existe un modelo Fan Edition que lo iguala en calidad y es mucho más económicos. Este es el nuevo Galaxy S24 Fan Edition.
Por si no lo sabes, el Galaxy S24 Fan Edition pertenece a la gama alta, pero pese a ello tiene un precio muy reducido, puesto que si bien fue lanzado hace un año, actualmente cuesta 1489 soles, o que al tipo de cambio representan unos 400 dólares en el mercado internacional. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.
Galaxy S24 Fan Edition: ficha técnica y precio oficial en 2025
La pantalla del Galaxy S24 Fan Edition es de tipo Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con resolución FullHD, además de una tasa de refresco de 120HZ y un brillo máximo de 1900 nits.
Si hablamos de potencia, este Samsung tiene un excelente rendimiento, puesto que llega con el chip Exynos 2400e, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 4700 mAh con carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Galaxy S24 Fan Edition. Foto: Xataka
¿Qué tan buenas son las cámaras el Galaxy S24 Fan Edition? Pues bien, en este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 12MP, Telefoto de 8MP y selfie de 10MP. Con esta configuración podrás grabar videos en 4K a 30 y 60fps, además de tomar fotografías de alta definición tanto de día como de noche.
Sin duda este Galaxy S24 FE es una excelente alternativa, puesto que sigue vigente, tiene 5 años de actualización y además soporta el agua gracias a su certificación IP68.
