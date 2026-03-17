PELIGRO TOTAL en la frontera de EE. UU.: rostro más polémico del control migratorio de Trump SE JUBILA y deja a la Patrulla Fronteriza al borde del caos

La frontera estadounidense enfrenta un giro explosivo. Gregory Bovino, el rostro más polémico del control migratorio durante la administración Trump, anunció su jubilación a finales de marzo, tras casi 30 años liderando operaciones de alto riesgo. Bovino, jefe de patrulla en el sector de El Centro, California, aún no ha presentado los documentos oficiales para su retiro, dejando a la Patrulla Fronteriza al borde del caos.

Durante su carrera, Bovino se convirtió en sinónimo de tácticas agresivas y militarizadas. Operaciones como la Midway Blitz en Chicago lo catapultaron a la fama: uso de helicópteros Black Hawk, agentes químicos contra manifestantes y enfrentamientos con ciudadanos que provocaron reprimendas judiciales. Legisladores y defensores de derechos civiles criticaron sus métodos, calificándolos de excesivos y peligrosos.

Una carrera llena de controversia y poder

Bovino lideró operaciones clave en ciudades como Minnesota, Chicago y Los Ángeles, defendiendo públicamente acciones que generaron heridas, protestas y debates legales. Su nombre se volvió inseparable del enfoque militarizado de la inmigración que caracterizó el último año de la administración Trump.

Gregory Bovino se retira y deja a la Patrulla Fronteriza.

A pesar de las críticas, Bovino asegura que trabajar con los agentes de la Patrulla Fronteriza fue “el mayor honor de su vida”, y que verlos “dándolo todo en entornos extremadamente peligrosos” fue una experiencia inolvidable. Su retiro coincide con la salida de Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional, lo que agrega incertidumbre sobre quién tomará las riendas en medio de operaciones fronterizas delicadas y tensas.

La frontera queda en alerta máxima

Con la partida de Bovino, la Patrulla Fronteriza enfrenta un vacío de liderazgo en un contexto de operaciones intensivas y críticas constantes. Su enfoque agresivo dejó una marca indeleble, y su ausencia podría generar un efecto dominó en estrategias de control migratorio, generando preocupación entre legisladores, activistas y migrantes.

Expertos advierten que este cambio podría significar una reestructuración de tácticas y presencia en la frontera, mientras los agentes buscan adaptarse a un nuevo liderazgo y la administración se prepara para redefinir el enfoque de seguridad migratoria. La tensión en la frontera estadounidense se intensifica, y todos los ojos están puestos en quién seguirá el legado, o enfrentará la responsabilidad, de Bovino.