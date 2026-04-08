Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves.
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves. | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 9 de abril. Cienciano de Cusco visitará a Juventud por la primera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. También tenemos compromisos por la Libertadores y Europa League.

Cienciano vs Juventud EN VIVO por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy por la Europa League

HorariosPartidosCanales
14:00Bolonia vs. Aston VillaESPN y Disney Plus.
14:00Friburgo vs Celta de VigoESPN 4 y Disney Plus
14:00Oporto vs Nottingham ForestESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Rosario Central vs. IDV
17:00Universidad Central vs. LibertadESPN 5 y Disney Plus
19:00Platense vs. CorinthiansESPN y Disney Plus
21:00Independiente Santa Fe vs. PeñarolESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Botafogo vs. CaracasDSports y DGO.
17:00Juventud vs. CiencianoDSports y DGO.
19:30Carabobo vs. BragantinoESPN 2, DGO y Disney Plus
19:30Macará vs. América de CaliDSports y DGO.

Partidos de hoy por Copa Argentina

HoraPartidoCanal
19:00Gimnasia L.P. vs. Deportivo CamionerosBet365

Partidos de hoy por la Conference League

HorariosPartidosCanales
11:45Rayo Vallecano vs. AEKDisney Plus
14:00Crystal Palace vs. FiorentinaDisney Plus
14:00Mainz vs. EstrasburgoDisney Plus
14:00Shakhtar vs. AZ AlkmaarDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
16:00Juticalpa vs. Olancho
18:15Choloma vs. Real España
20:30Marathón vs Motagua

Partidos de hoy por la Liga Primera Nicaragua

HorariosPartidosCanales
16:00Sport Sebaco vs. Real Madriz
20:00Walter Farretti vs. Rancho Santana

Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano Sub 17

HorariosPartidosCanales
15:00Colombia vs UruguayDGO
18:00Chile vs ParaguayDGO

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

