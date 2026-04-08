Partidos de hoy EN VIVO, jueves 9 de abril: programación, horarios y canales de TV
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy jueves 9 de abril. Hay duelos por la Copa Libertadores, Sudamericana y Europa League.
Partidos de hoy por la Europa League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Bolonia vs. Aston Villa
|ESPN y Disney Plus.
|14:00
|Friburgo vs Celta de Vigo
|ESPN 4 y Disney Plus
|14:00
|Oporto vs Nottingham Forest
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Rosario Central vs. IDV
|17:00
|Universidad Central vs. Libertad
|ESPN 5 y Disney Plus
|19:00
|Platense vs. Corinthians
|ESPN y Disney Plus
|21:00
|Independiente Santa Fe vs. Peñarol
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Botafogo vs. Caracas
|DSports y DGO.
|17:00
|Juventud vs. Cienciano
|DSports y DGO.
|19:30
|Carabobo vs. Bragantino
|ESPN 2, DGO y Disney Plus
|19:30
|Macará vs. América de Cali
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Gimnasia L.P. vs. Deportivo Camioneros
|Bet365
Partidos de hoy por la Conference League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|Rayo Vallecano vs. AEK
|Disney Plus
|14:00
|Crystal Palace vs. Fiorentina
|Disney Plus
|14:00
|Mainz vs. Estrasburgo
|Disney Plus
|14:00
|Shakhtar vs. AZ Alkmaar
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Juticalpa vs. Olancho
|—
|18:15
|Choloma vs. Real España
|—
|20:30
|Marathón vs Motagua
|—
Partidos de hoy por la Liga Primera Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Sport Sebaco vs. Real Madriz
|20:00
|Walter Farretti vs. Rancho Santana
Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Colombia vs Uruguay
|DGO
|18:00
|Chile vs Paraguay
|DGO
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
