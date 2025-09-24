Nos gusta el Samsung S25 FE, pero este Galaxy es mejor y está barato: pantalla AMOLED, cámara PRO y mucha memoria

El lanzamiento de los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro ha ratificado a la marca china como el rey absoluto de la gama alta económica, pero existen otros modelos de diversos fabricantes a tomar en cuenta como es el Samsung S24 FE, un celular poderoso que tiene muchos puntos a favor lo cuales conoceremos hoy.

Pantalla, procesador y batería

Debemos comenzar la review del Samsung S24 FE diciendo que este potente dispositivo cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, a la vez de una notable resolución FullHD+, a la vz de 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), mucha fluidez a la hora de ver contenido con su tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 1,900 nits y resistencia al agua con certificación IP68.

Si estás buscando un smartphone con mucho rendimiento para la multitarea y videojuegos pesados, este Samsung trae el chip casero Exynos 2400e, a la vez de un amplio RAM de 8GB, junto con memoria interna o ROM con tres versiones: de 128GB, de 256GB y de 512GB.

Por otro lado, la autonomía del Samsung S24 FE nos ha sorprendido con su batería de 4,700mAh que te va a durar por varias horas durante el día, pero con una carga rápida que se queda corta en 2025 con tan solo 25W. También incluye carga inalámbrica de 15W y carga inversa.

Foto y video

Samsung no dejó nada en el tintero en la fotografía, pues el Galaxy S24 FE nos sorprende con triple sensor trasero de altísima calidad y detalle con su principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, telefoto 3X de 8 megapíxeles y frontal de 10 megapíxeles.

En cuanto a la grabación de video, este celular nos ha sorprendido con su resolución máxima en 8K a 30fps, pero también en 4K a 60fps con resultados notables, inclusive para la delantera de 10MP.

Sistema operativo

El fabricante surcoreano ha dotado a sus equipos con un sistema operativo soberbio; en el caso del Samsung S24 FE se trata de OneUI 6.1 basado en Android 14, el cual ya recibió Galaxy AI, la inteligencia artificial, potenciando bastante la experiencia del usuario.

No menor es que la marca ha dotado a este equipo con una amplia política de actualizaciones, con unos 7 años para dar soporte al software, tiempo que se repite para los parches de seguridad.

Precio del Samsung S24 FE en 2025

Si quieres comprarte este 2025 el Samsung S24 FE, lo puedes adquirir con los siguientes precios: