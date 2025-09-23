El Samsung A56 nunca estuvo más barato que ahora: pantalla Super AMOLED, diseño elegante, cámaras PRO y resiste el agua

Samsung comenzó el 2025 decidido a ratificar su liderazgo en la gama media y vaya que lo hizo al lanzar al mundo el entero el Galaxy A56, un dispositivo que es más que una carta de intenciones, es una muestra de excelencia en este rubro que está viviendo su edad dorada.

Por ello, a continuación, vamos a conocer su diseño premium con mucha personalidad, a la vez de una pantalla más que competente, procesador hasta para jugar juegos pesados, cámaras de lujo y un sistema operativo de lo más top en estos momentos.

Pantalla y procesador

Con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, el Samsung A56 nos presenta una buena resolución FullHD+, junto con fluidez impresionante gracias a sus 120 hercios, Vision Booster que mejorará la calidad de las imágenes, brillo máximo de 1,200 nits, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus+, a la vez de certificación IP67 para poder sumergirlo en el agua si problemas.

Del mismo modo, este gama media surcoreano nos trae al Exynos 1580 como su procesador, el cual irá muy bien con algunos juegos pesados, a la vez de no mostrar lags con aplicaciones pesadas abiertas. Asimismo, su RAM es de 8GB, a la vez que su ROM o memoria interna va en dos versiones: de 128GB y 256GB.

Foto y video

Cuando nos sumergimos en el apartado fotográfico, nos topamos con triple cámara trasera en el Samsung A56, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Sobre el video, el Samsung A56 puede grabar a un máximo de 4K a 30fps, pero, si queremos los 60fps, entonces tendremos que bajar la resolución hasta los 1080p.

Software

Samsung se ha caracterizado por dotar a sus smartphones con un sistema operativo robusto, bien integrado, solvente, a la vez de muy estable, algo que se repite en el Samsung A56 con el OneUI 7 basado en Android 15, el mismo que incluye funciones de inteligencia artificial con Galaxy AI.

En este mismo apartado, el fabricante ha destacado por dotar sus terminales con políticas de actualizaciones voluminosas. En este caso, con 7 años para dar soporte al software como a los parches de seguridad.

Batería y carga

Si comparamos este segmento con el Samsung A55, encontramos una mejora importante en nuestros días. SI bien la batería se mantiene en los 5,000mAh, potencia suficiente para usarlo por casi todo un día, su carga rápida ha avanzado con 45W, dejando atrás los 25W de la generación pasada.

Cuál es su precio

Si quieres llevarte a uno de los 3 mejores gama media de 2025, estos son precios actuales: