OPPO Reno 14F y sus argumentos para destronar al Samsung A56: buenas fotos, mucha resistencia, pantalla de lujo, pero...
Pese a que tiene un punto que nos genera dudas, no nos cabe dudas de que este OPPO compite entre iguales junto a los titanes de la gama media más selecta.
OPPO es una marca china de tecnología que se mantiene firme para asentarse en el mercado occidental. Este fabricante se ha convertido en uno de los sinónimos de innovación y este 2025 no se han quedado atrás, pues han lanzado un terminal robusto, a la vez un diseño muy vistoso: se trata del OPPO Reno 14F.
PUEDES VER: El precio del Samsung S24 Ultra está por los suelos este 2025: estas son las características del potente gama alta
Pantalla con tecnología para el día a día
El OPPO Reno 14F nos abre las puertas con su pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas, a la vez de una amplia resolución de 2,732 x 1,080 píxeles, tasa de resolución de 120 hercios, a la vez de brillo máximo de 1,400 nits, mientras que su protección anticaídas DragontrailStar D+.
Al mismo tiempo, cuenta con certificación IP69 que lo hace resistente a materiales como el polvo, humedad y agua, siendo capaz de sumergirlo, a la vez de aguantar chorros de agua caliente hasta los 80 grados.
Asimismo, tiene tecnología muy avanzada en la pantalla, como es Splash Touch para utilizarlo con la pantalla mojada, a la vez de Glove Mode, que permite que puedas utilizar este smartphone con las manos cubiertas.
Mucha memoria y buenas fotografías
Sobre el rendimiento, el OPPO Reno 14F cuenta con el chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, el cual nos parece una opción no muy aceptada teniendo en cuenta su precio. Su RAM es de 8GB con LPDDR5X, a la vez de memoria interna de 256GB con tecnología UFS 3.1 para descargas.
En el plano de la fotografía, este celular nos trae lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, a la vez de angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.
Autonomía y software estable
En cuanto a la batería, el OPPO Reno 14F viene con potencia asombrosa de 6,000mAh para usarlo por dos días con uso continuo, mientras que su carga rápida es SUPERVOOC de 45W.
Sobre su sistema operativo, este terminal de origen chino es ColorOS 15 basado en Android 15, a la vez de una política de actualizaciones de 5 años para dar soporte al software, a la vez de para los parches de seguridad.
Precio del OPPO Reno 14F
Si te ha gustado el OPPO Reno 14F, entonces a continuación vas a conocer los precios de este terminal:
- Perú: desde los 1,499 soles (Claro).
- México: desde los 7,867 pesos.
- Colombia: desde los 3,188.900 pesos (Carulla).
- España: desde los 379 euros (idealo.es).
