Este OPPO destruye a Samsung con fotos PRO, video 4K bajo el agua: elegante, ligero y lo usas sin cargar por 2 días

Si quieres comprarte un nuevo celular que tenga un diseño precioso que, prácticamente, tenga personalidad propia, con una ficha técnica poderosa, en pocas palabras, que sea sinónimo de innovación, entonces necesitas tener en tu poder un OPPO.

En esta ocasión, el smartphone que nos reúne es el OPPO Reno 14, un terminal que ha sido potenciado al máximo en sus cámaras, pero también en otros apartados claves como su batería casi infinita. Sin embargo, solo tienen un problema que podría hacer retroceder a muchos.

Un teléfono versátil en cualquier condición

La compañía se ha preocupado de repetir hasta el hartazgo que terminales como el OPPO Reno 14 han sido hecho para resistir diversas condiciones. Para comenzar, cuenta con certificación IP67/IP68/IP69, lo que lo hace extremadamente resistente al polvo, la humedad, como al agua. Lo puedes sumergir por más de una hora sin experimentar daños, lo mismo que con los chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Asimismo, cuenta con dos tecnologías tan interesantes como útiles en el día a día: la primera es Splash Touch para desplazarte por el terminal cuando la pantalla esté mojada. La segunda es Glove Touch, que te da la facilidad de revisar el teléfono teniendo las manos cubiertas; ideal para quienes manejan moto, scooter o bicicletas.

Fotos y video bajo el agua

El fabricante asiático nos asegura que, gracias a su poderosa resistencia acuática, el OPPO Reno 14 es capaz de sumergirse y tomar fotografías sin problemas, lo mismo de utilizar para sacar videos en resoluciones de 4K.

En ese sentido, nos topamos con tres lentes traseros: la principal de 50 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles, telefoto de 50 megapíxeles, mientras que la frontal es de 50 megapíxeles.

La grabación de video del OPPO Reno 14 nos permite un máximo de 4K a 60fps en la cámara principal como en la delantera, obteniendo colores precisos, buen manejo de la luz y buen trabajo en la estabilización, sin dejar de lado el alto rango dinámico con que cuenta.

Pantalla compensada y fluida

La pantalla del OPPO Reno 14 es una AMOLED de 6,59 pulgadas, a la vez de resolución de 1,256 x 2,760 píxeles, añadidos con 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), a la vez de 120 hercios como tasa de refresco.

Chip para jugar juegos pesados

Este dispositivo viene con el procesador MediaTek Dimensity 8350 que, de acuerdo al fabricante, nos promete una experiencia gamer como ninguna en su rango de precio, al punto que asegura que se pueden disfrutar los MOBA a 120fps y shooters en 60fps.

En cuanto al almacenamiento, el OPPO Reno 14 viene con 12GB de RAM, en tanto que la memoria interna dispone de dos versiones: de 256GB y 512GB.

Batería para más de 2 días

Si todo lo anterior te ha sorprendido espera a conocer la autonomía de este smartphone, ya que su batería es de 6,000mAh, la cual te durará por poco más de dos días de uso y cuando lo necesitas, dispone de carga rápida SuperVOOC de 80W.

Su sistema operativo es ColorOS 15 basado en Android 15, por lo tiene garantizado 3 años de actualizaciones para software, pero 4 para los parches de seguridad.

Cuándo cuesta el OPPO Reno 14

A continuación vas a conocer los precios del OPPO Reno 14; sin embargo, vale decir que este podría ser el único punto en contra de este poderoso celular ¿Por qué? Pues, usuarios y portales especializados, consideran que el costo está por encima de equipos un peldaño más arriba que este. Finalmente, serás tú quien decida.