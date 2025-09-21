Si quieres el iPhone 16 Pro Max, este es el mejor momento para comprarlo en 2025: precio reducido y características

Los iPhone 17 fueron lanzados el pasado 9 de septiembre de 2025 impactando al mundo entero de la tecnología, pero lo cierto es que no todos están dispuestos a gastar enormes sumas de dinero por estos terminales, por lo que recurren a generaciones pasadas.

Por ello, si quieres comprarte un teléfono Apple de los más top este 2025, hoy más que nunca es el momento ideal para hacerte con el iPhone 16 Pro Max. Su precio está experimentando bajas en su costo, pero, eso sí, sus especificaciones son tremendamente poderosas, sobre todo la pantalla, procesador, sistema operativo y grabación de video.

Pantalla de lujo

Para comenzar, debemos decir que el iPhone 16 Pro Max nos sorprende con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, es decir, estamos ante un panel muy grande. Su resolución de 2,622 x 1,206 píxeles se condensa con su refresco ProMotion de 120 hercios, junto con 460 de densidad de píxeles por pulgada, a la vez de un brillo decente de 2,000 nits, así como resistencia extrema al agua con certificación IP68.

Procesador con harta potencia

Los iPhone 17 han estrenado nuevo procesador, pero el del 16 Pro Max mantiene una potencia incomparable con el Apple A18 Pro, el cual se desempeña con gran estabilidad como la multitarea, a la vez de ser uno de los mejores para disfrutar de videojuegos con gráficos altísimos. Su RAM es de 8GB, en tanto que su memoria interna o ROM es de 256GB, de 512GB y de 1TB.

Buenas fotos, videos profesionales

Este es uno de los apartados más atractivos del iPhone 16 Pro Max, ya que en la parte trasera nos topamos con triple cámara, con lente principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles, teleobjetivo 5X de 12 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

En cuanto a la grabación de video, este poderoso smartphone cuenta con algo que nadie más tiene: sacar clips en resolución 4K a 120fps, a la vez de llevar altísima nitidez, buen balance de blancos, estabilización asombrosa y alto rango dinámico.

Sistema operativo bien integrado

En este apartado, el iPhone 16 Pro Max fue lanzado en septiembre de 2024 con iOS 18 como sistema operativo desde el arranque, además de Apple Intelligence, aunque el despliegue de la misma demoró dependiendo de cada país.

Asimismo, este celular de Apple viene con una voluminosa política de actualizaciones, con 7 años para dar soporte al software, pero también a los parches de seguridad. Es decir, que va a recibir iOS 26.

Batería con potencia suficiente

La autonomía del iPhone 16 Pro Max está bien, no destaca, pero tampoco decepciona. Su batería es de 4,685mAh, a la vez de contar con carga rápida con cable de 20W o superior, mientras que con MagSafe hasta los 25W.

Precio reducido en 2025

Si te animas a comprar el iPhone 16 Pro Max este 2025, entonces debes saber que su precio ha bajado, principalmente, debido al lanzamiento de los nuevos iPhone 17. Estos serían sus costos en la actualidad: