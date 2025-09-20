iPhone 16 Pro Max vs. OPPO Find X8 Ultra: ¿Cuál lo hace mejor en fotos, video, procesador y batería?

Los celulares más poderosos del planeta, sin duda alguna, son los gama alta. Si bien muchos fabricantes los poseen, son pocos los que en verdad se han ganado un sitial permanente en el gusto de los usuarios más exigentes: uno de ellos es Apple con sus iPhone, pero OPPO también cuenta con propuestas más que interesantes.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a realizar una comparativa que va a fascinar a más de uno. Se trata de un versus entre dos titanes de la industria, como son el iPhone 16 Pro Max contra el OPPO Find X8 Ultra.

iPhone 16 Pro Max: características

Pantalla: OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, ProMotion de 120 hercios, 460 de densidad de píxeles por pulgada, brillo máximo de 2,000 nits.

OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, ProMotion de 120 hercios, 460 de densidad de píxeles por pulgada, brillo máximo de 2,000 nits. Procesador/memoria: Apple A18 Pro, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB/1TB.

Apple A18 Pro, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámaras: principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, teleobjetivo X5 de 12MP, frontal de 12MP.

principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, teleobjetivo X5 de 12MP, frontal de 12MP. Video: grabación máxima de 4K a 120fps.

grabación máxima de 4K a 120fps. Batería: 4,685mAh, carga rápida MagSafe de 30W.

4,685mAh, carga rápida MagSafe de 30W. Software: iOS 18 con Apple Intelligence.

iOS 18 con Apple Intelligence. Resistencia: certificación IP68.

iPhone 16 Pro Max: ventajas

La primera ventaja del iPhone 16 Pro Max sobre su rival está en su pantalla, la cual tiene mayor cantidad de HDR, lo que se refleja en mejores detalles para las sombras. Del mismo modo, su procesador ofrece una experiencia sólida, pero con ligeras caídas de fotogramas en juegos muy pesados.

Cuando pasamos a la fotografía, este celular posee una mejor transición entre los lentes de la cámara, siendo más suave y natural. Por otro lado, pese a que en la resolución está igualado, este iPhone tiene superior grabación video y procesamiento del color.

OPPO Find X8 Ultra: características

Pantalla: LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas, resolución de 3,168 x 1,440 píxeles, 510 ppp, tasa de refresco de 120 hercios, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid,brillo máximo de 4,500 nits.

LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas, resolución de 3,168 x 1,440 píxeles, 510 ppp, tasa de refresco de 120 hercios, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid,brillo máximo de 4,500 nits. Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB/16GB, ROM 256GB/512GB/1TB.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB/16GB, ROM 256GB/512GB/1TB. Cámaras: angular de 50MP con OIS, gran angular de 50MP, teleobjetivo 3X de 50MP, telefoto 6X de 50MP, frontal de 32MP.

angular de 50MP con OIS, gran angular de 50MP, teleobjetivo 3X de 50MP, telefoto 6X de 50MP, frontal de 32MP. Video: grabación máxima de 4K a 120fps.

grabación máxima de 4K a 120fps. Batería: 6,100mAh, carga rápida de 100W, carga rápida inalámbrica de 50W, carga inalámbrica inversa de 10W.

6,100mAh, carga rápida de 100W, carga rápida inalámbrica de 50W, carga inalámbrica inversa de 10W. Software: ColorOS 15 basado en Android 15.

ColorOS 15 basado en Android 15. Resistencia: certificación IP68/IP69.

OPPO Find X8 Ultra: ventajas

El OPPO Find X8 Ultra cuenta con una mayor resolución en la pantalla en comparación a su contraparte, a la vez de un brillo superior al del teléfono de Apple. El chip Snapdragon 8 Elite se desempeña mejor en líneas generales y no dejemos de lado que tiene mayor RAM.

No menor es que tanto la batería como la carga rápida del teléfono chino son abismalmente superlativas, garantizando usos prolongados por muchas más horas. Nos parece que sus funciones IA basadas en Gemini de Google están un paso adelante de lo que ofrece Apple Intelligence.

En cuanto a la fotografía, los iPhone ya no son los reyes, y este OPPO lo demuestra, dado que tiene un zoom de 30X con una nitidez envidiable.

iPhone 16 Pro Max vs. OPPO Find X8 Ultra: ¿Cuál es mejor?

La decisión está dividida. Si quieres un celular con un notable sistema operativo, con su ecosistema integrado, grabación de video de nivel profesional, pantalla de lujo, entonces tiene que ir por el iPhone 16 Pro Max.

Si, por el contrario, quieres pantalla con amplia resolución, en extremo brillante, procesador casi imparable, batería para dos días y poco más, cámaras con detalles incomparables y notables funciones IA, el OPPO Find X8 Ultra es lo que necesitas.