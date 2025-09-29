Por qué comprar el iPhone 17 Pro Max si este Samsung de TITANIO es más resistente, tiene procesador TOP y cuesta la mitad

Pese a que Apple acaba de presentar su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro, este equipo no ha colmado las expectativas de los usuarios, por lo que muchos están buscando un smartphone Android que sea igual de potente pero más económico.

Si eres uno de los millones de usuarios que piensan renovar su teléfono y no saben cuál elegir, debes de saber que el Samsung S24 Ultra es una de las mejores alternativas, puesto que no solo su precio ha bajado al 50%, sino que tiene una performance bastante eficiente y además está hecho de Titanio.

Samsung S24 Ultra: ficha técnica completa

¿Por qué preferir el Galaxy S24 Ultra en lugar del iPhone 17 Pro Max? Pues bien, en esta nota vamos a revelarte todos los detalles técnicos que debes considerar antes de comprarlo este 2025.

En primer lugar debes saber que el panel o pantalla del Samsung S24 Ultra es uno de los mejores en el mundo. Se trata de un display AMOLED LTPO de 6.8 pulgadas con 120Hz y una protección Gorilla Glass Armor.

Este es el Samsung S24 Ultra. Foto: composición/www.digitaltrends.com

Si hablamos de potencia, este Samsung es uno de los mejores, puesto que tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 1TB en su versión más amplia. Sin embargo, esto no es todo ya que tiene 5000 mAh de batería y una carga de 45W.

Si eres fanático de los videos y fotos, este Samsung S24 Ultra también sería una excelente opción, puesto que el teléfono llega con cinco cámaras: lente de 200MP con OIS, gran angular 12MP, zoom 5X de 50MP, zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. Videos en 8K y fotografías profesionales.

¿Cuál es el precio del Galaxy S24 Ultra este 2025? Por solo 2600 soles o 744 dólares podrás comprar este Samsung de alto rendimiento. Sin duda una opción buena y más barata que el iPhone 17 Pro Max.