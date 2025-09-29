- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Programación fecha 12
- Sporting Cristal vs. Ayacucho
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Cuándo llega el iPhone 17 a Perú y cuál será su precio
Finalmente se anunció la pronta llegada del iPhone 17 de Apple al país. Conoce cuál será su precio y qué tanto ha cambiado de su modelo anterior.
Apple paralizó al mundo al presentar de forma oficial sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Si bien muchos usuarios han posado sus miradas en la versión más potente, lo cierto es que el equipo BASE tiene una configuración impresionante y se convertirá en la mejor alternativa para este 2025.
A diferencia del iPhone 16, esta nueva versión iPhone 17 tiene una mejor pantalla, un procesador más avanzado y algunas funciones mejoradas para garantizar un mejor rendimiento. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.
iPhone 17: ficha técnica completa
Uno de los mejores cambios del iPhone 17 radica en la pantalla, puesto que este panel es de tipo OLED de 6.3 pulgadas Super Retina XDR, además de ProMotion de 120Hz, una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de 3000 nits de brillo y compatibilidad Dolby Vision HDR.
¿Qué tan potente es el iPhone 17? Este nuevo teléfono de Apple llega con un procesador Bionic A19, el cual además llega con 12GB de RAM y 256GB de memoria o 512GB en su versión más potente. Además, la batería de este nuevo equipo es de 3600 mAh y una carga de 40W por cable y MagSafe de 15W.
Este es el iPhone 17 de Apple. Foto: composición/Out of Galaxy - @IntoGalaxyy
Sin embargo, uno de los atributos más importantes de este iPhone 17 de Apple es el sistema de cámaras: sensor de 48MP con OIS, ultra gran angular de 48MP y selfie de 18MP. Sin duda una configuración impresionante que debes tener en cuenta para grabar contenido para redes sociales.
¿Cuándo llegará al Perú el iPhone 17? Si bien en Perú NO hay una tienda oficial de Apple Store, lo cierto es que algunas empresas como iShop Perú o Mac Center lo traerán para la segunda semana de octubre de este 2025.
Se estima que el iPhone 17 en Perú tenga un costo de 4189 soles, lo que significa unos 1199 dólares. ¿Qué te parece?
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50