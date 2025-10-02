Por esta RAZÓN compraría un Galaxy S25 Fan Edition en lugar de un iPhone 17 Pro: el gama alta más BARATO de Samsung

Si bien Apple acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos de Gama alta, lo cierto es que estos modelos están siendo opacados por otras marcas que también están lanzando su nueva generación de dispositivos con sistema Android.

La marca coreana Samsung acaba de presentar en Perú su nuevo equipo de gama alta de bajo precio, el Galaxy S25 Fan Edition (FE), un smartphone que rápidamente se convertirá en una de las mejores opciones, puesto que no solo tiene un diseño premium. También ofrece un rendimiento de primera, una gran capacidad y además cámaras que te permiten grabar videos en 8K. ¿Quieres saber más? Aquí todos los detalles.

Galaxy S25 Fan Edition: características y precio

Antes que nada debes saber que el Galaxy S25 FE de Samsung es un gama alta de bajo costo. Esto quiere decir que cuesta menos que un Ultra pero tiene especificaciones bastante elevadas. Por ejemplo, su pantalla es de tipo Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una resolución 2340 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco.

Si te preocupa la potencia, no lo hagas ya que este teléfono de Samsung llega con un procesador Exynos 2400, 8GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 4900 mAh con carga de 45W por cable y 25W de forma inalámbrica. Sin duda te ofrecerá una buena autonomía.

Colores del Galaxy S25 Fan Edition. Foto: Samsung

Sin embargo, el punto más fuerte de este Fan Edition de Samsung son las cámaras que tiene. En este caso hablamos de un teléfono con sensor de 50MP con OIS, lente telefoto de 8MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K a 60 y 120fps, sino también videos en 8K a 30fps. Además, las fotografías te saldrán con calidad de estudio fotográfico.

¿Qué precio tiene el Galaxy S25 FE de Samsung? Pues bien, la marca coreana anunció que por 800 soles o 3200 soles podrás conseguir este teléfono de última generación. ¿Qué te parece?