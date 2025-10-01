- Hoy:
Xiaomi 17 Pro Max vs. Samsung S25 Ultra: el versus definitivo por el mejor gama alta de 2025
Si bien todo indica que el Xiaomi 17 Pro Max es mejor que los nuevos Apple ¿Superará al buque insignia de Samsung? Aquí daremos respuesta a dicha interrogante.
Xiaomi está en boca de todos con la salida del nuevo Xiaomi 17 Pro Max que está revolucionando el mercado de la gama alta con su doble pantalla. Sin embargo, tiene mucho qué demostrar si quiere ser el mejor, y para ello, no solo debe superar al iPhone 17 Pro Max, sino también al Samsung S25 Ultra.
Por ello, en las siguientes líneas realizaremos el versus definitivo entre los buques insignia de Xiaomi contra el de Samsung, tras lo cual tendremos un serio candidato para llevarse las palmas como el mejor gama alta de este año.
Xiaomi 17 Pro Max: características
|Xiaomi 17 Pro Max
|Pantalla delantera
|OLED de 6,9 pulgadas, resolución 2,608 x 1,200 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nits, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
|Pantalla trasera
|AMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas, resolución 967 x 596 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nits.
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon "Extreme Edition" Gen 5
|RAM
|12GB/16GB
|ROM
|512GB/1TB
|Cámara
|principal de 50MP
teleobjetivo de alta captación de 50MP zoom óptico 5X
ultra gran angular de 50MP
frontal de 50MP
|Batería
|7,500mAh
|Carga
|carga rápida de 100W
Carga inalámbrica de 50W
Carga rápida inalámbrica inversa de 22,5W
|Software
|HyperOS 3 basado en Android 15
|Resistencia
|IP68
|Precio
|5,999 yuanes (unos US$ 842.62 dólares)
Samsung S25 Ultra: características
|Samsung S25 Ultra
|Pantalla
|AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución QHD+, tasa de refresco de 120Hz, protección Gorilla Glass Armor 2, brillo máximo de 2,600 nits.
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12GB
|ROM
|256GB/512GB/1TB
|Cámara
|principal de 200MP con OIS
zoom X5 de 50MP
zoom X3 de 10 MP
ultra gran angular de 50MP
frontal de 12MP
|Batería
|5,000mAh
|Carga
|carga rápida 45W
carga inalámbrica 15W
|Software
|OneUI 7 basado en Android 15
|Resistencia
|IP68
|Precio
|US$ 1,299.99 dólares
Xiaomi 17 Pro Max vs. Samsung S25 Ultra: ¿cuál es mejor?
Si lo que estás buscando de un gama alta es una batería enorme y que cargue en pocos minutos, para poder disfrutar es una experiencia incomparable con sus pantallas, con un procesador extremadamente veloz, así como un juego de cámaras con muchos detalles, entonces el Xiaomi 17 Pro Max es para ti.
Por el contrario, si necesitas un sistema operativo sólido, solvente, un juego de cámaras un tanto más versátil, una de las mejores inteligencias artificiales, lo que debes hacer es ir a adquirir el Samsung S25 Ultra.
