0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO HOY por Liga 1
EN VIVO
Universitario vs Alianza Atlético por la Liga 1

Xiaomi 17 Pro Max vs. Samsung S25 Ultra: el versus definitivo por el mejor gama alta de 2025

Si bien todo indica que el Xiaomi 17 Pro Max es mejor que los nuevos Apple ¿Superará al buque insignia de Samsung? Aquí daremos respuesta a dicha interrogante.

Joel Dávila
Estos son dos de los mejores móviles tope de gama de 2025.
Estos son dos de los mejores móviles tope de gama de 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Xiaomi está en boca de todos con la salida del nuevo Xiaomi 17 Pro Max que está revolucionando el mercado de la gama alta con su doble pantalla. Sin embargo, tiene mucho qué demostrar si quiere ser el mejor, y para ello, no solo debe superar al iPhone 17 Pro Max, sino también al Samsung S25 Ultra.

Por ello, en las siguientes líneas realizaremos el versus definitivo entre los buques insignia de Xiaomi contra el de Samsung, tras lo cual tendremos un serio candidato para llevarse las palmas como el mejor gama alta de este año.

El nuevo portento tecnológico de la marca china está a poco de ser lanzado a todo el mundo.

PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

Xiaomi 17 Pro Max: características

Xiaomi 17 Pro Max
Pantalla delanteraOLED de 6,9 pulgadas, resolución 2,608 x 1,200 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nits, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
Pantalla traseraAMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas, resolución 967 x 596 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nits.
ProcesadorQualcomm Snapdragon "Extreme Edition" Gen 5
RAM12GB/16GB
ROM512GB/1TB
Cámaraprincipal de 50MP
teleobjetivo de alta captación de 50MP zoom óptico 5X
ultra gran angular de 50MP
frontal de 50MP
Batería7,500mAh
Cargacarga rápida de 100W
Carga inalámbrica de 50W
Carga rápida inalámbrica inversa de 22,5W
SoftwareHyperOS 3 basado en Android 15
ResistenciaIP68
Precio5,999 yuanes (unos US$ 842.62 dólares)

Samsung S25 Ultra: características

Samsung S25 Ultra
PantallaAMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución QHD+, tasa de refresco de 120Hz, protección Gorilla Glass Armor 2, brillo máximo de 2,600 nits.
ProcesadorQualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM12GB
ROM256GB/512GB/1TB
Cámaraprincipal de 200MP con OIS
zoom X5 de 50MP
zoom X3 de 10 MP
ultra gran angular de 50MP
frontal de 12MP
Batería5,000mAh
Cargacarga rápida 45W
carga inalámbrica 15W
SoftwareOneUI 7 basado en Android 15
ResistenciaIP68
PrecioUS$ 1,299.99 dólares

Xiaomi 17 Pro Max vs. Samsung S25 Ultra: ¿cuál es mejor?

Si lo que estás buscando de un gama alta es una batería enorme y que cargue en pocos minutos, para poder disfrutar es una experiencia incomparable con sus pantallas, con un procesador extremadamente veloz, así como un juego de cámaras con muchos detalles, entonces el Xiaomi 17 Pro Max es para ti.

Por el contrario, si necesitas un sistema operativo sólido, solvente, un juego de cámaras un tanto más versátil, una de las mejores inteligencias artificiales, lo que debes hacer es ir a adquirir el Samsung S25 Ultra.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max: fecha de llegada a Perú y precio en soles

  3. Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano