Xiaomi 17 Pro Max: ¿vale la pena el nuevo teléfono con Snapdragon 8 Gen 5 y 'pantalla mágica trasera'?

Gran sorpresa se ha generado en el mundo de tecnología, luego de saber que la marca china Xiaomi decidió descartar por completo su serie Xiaomi 16 para competir de igual a igual con los iPhone de Apple.

Es así que la firma asiática decidió apostar todo por el nuevo Xiaomi 17 Pro Max, un equipo con mejores cámaras, el procesador Android más potente y un atributo que lo hace único. Pero, ¿qué otras características tiene este smartphone? ¿cuánto costará? ¿cuándo llegará al Perú? Aquí todos los detalles.

PUEDES VER: Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles

Xiaomi 17 Pro Max: conócelo en profundidad

Uno de los atributos más importantes del Xiaomi 17 Pro Max radica en su segunda pantalla, la cual lleva como nombre 'Magic Back Screen'. Este panel de 2.9 pulgadas es de tipo AMOLED y iene 120Hz de tasa de refresco y 3500 nits de brillo. Por si fuera poco, su panel principal es de 6.9 pulgadas con 2608 x 1200 pixeles, además de 120Hz y unos 3500 nits de brillo.

Por si fuera poco, este Xiaomi de gran capacidad tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de CPU Oryon, 16GB de RAM y 1TB de memoria interna del tipo UFS 4.1e. Otro atributo importante es su poderosa batería de 7500 mAh con carga de 100W por cable, 50W de forma inalámbrica y 22.5W de carga inversa.

Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: composición/Dragón II Pro - Weibo

Sin embargo, lo mejor del Xiaomi 17 Pro Max es su sistema fotográfico: en este caso tenemos lentes LEICA de gran calidad. Su sensor principal es de 50MP con OIS, lente Teleobjetivo de 50MP, lente ultra gran angular de 50MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 17 Pro Max? Según anunció la marca china, el precio es de 5999 yuanes, lo que al tipo de cambio representan unos 842 dólares o 2928 soles. En solo algunas semanas, este equipo llegará al Perú con un gran anuncio para todos los fanáticos de la marca asiática.