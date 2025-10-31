0
Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025
Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 1 de noviembre: programación y donde ver fútbol online

Agenda completa de partidos en vivo programado para este sábado 1 de noviembre. Continúa la FA Cup inglesa, LaLiga, Serie A y otros torneos internacionales.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 1 de noviembre
Programación de partidos en vivo para este sábado 1 de noviembre | FOTO: LIBERO
Arranca un nuevo mes y el fútbol no se detiene. Este sábado 1 de noviembre, se disputarán grandes encuentros en los diferentes torneos de Europa y Sudamérica. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y donde ver en vivo la Serie A, LaLiga, Bundesliga, FA Cup, Liga 1, MLS, entre otros.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Los Chankas vs AyacuchoL1 Max, Fanatiz
15:15Comerciantes Unidos vs Sporting CristalL1 Max, Fanatiz
18:00Deportivo Garcilaso vs ADTL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Fulham vs WolverhamptonDisney+
10:00Crystal Palace vs BrentfordESPN, Disney+
10:00Brighton vs Leeds UnitedDisney+
10:00Nottingham Forest vs Manchester UnitedDisney+, Zapping
10:00Burnley vs ArsenalDisney+
12:30Tottenham vs Chelsea ESPN, Disney+
15:00Liverpool vs Aston VillaESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Villarreal vs Rayo VallecanoESPN, Disney+
10:15Atlético Madrid vs SevillaESPN2, Disney+
12:30Real Sociedad vs Athletic ClubDIRECTV Sports, DGO
15:00Real Madrid vs ValenciaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Udinese vs AtalantaDisney+, Zapping, Claro TV+
12:00Napoli vs ComoDisney+
14:45Cremonese vs JuventusESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Mainz 05 vs Werder BremenDisney+
9:30Union Berlin vs FreiburgDisney+
9:30RB Leipzig vs StuttgartDisney+
9:30Heidenheim vs Eintracht FrankfurtDisney+
9:30St. Pauli vs Borussia M'gladbachDisney+
12:30Bayern München vs Bayer LeverkusenDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
11:00PSG vs NiceESPN 4, Disney+
13:00Monaco vs ParisESPN 4, Disney+
15:05Auxerre vs MarsellaDisney+, Zapping, Claro TV+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Nacional vs FamalicãoGolTV, GOLTV Play
13:00Casa Pia vs Estrela-
13:00Rio Ave vs Estoril-
15:30Vitória Guimarães vs BenficaGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Aldosivi vs Independiente RivadaviaTyC Sports, TNT Sports
14:00Barracas Central vs Argentinos JuniorsESPN, Disney+
15:00Vélez Sarsfield vs Talleres CórdobaTyC Sports, TNT Sports
18:00Independiente vs Atlético TucumánTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Real Oruro vs Gualberto Villarroel SJFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Cruzeiro vs VitóriaFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
14:00Santos vs FortalezaFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
16:00Mirassol vs BotafogoFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
19:00Flamengo vs Sport RecifePremiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Ñublense vs Colo-Colomax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Alianza vs Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:10Deportivo Pereira vs MedellínRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:20Once Caldas vs Deportivo PastoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Técnico Universitario vs Mushuc RunaCanal del Futbol, Zapping
16:30Aucas vs El NacionalCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Nacional Asunción vs Sportivo TrinidenseTigo Sports
18:00Libertad vs OlimpiaTigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Progreso vs TorqueDisney+, VTV+
14:30Liverpool vs JuventudDisney+, VTV+
17:00Cerro vs NacionalDisney+, VTV+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Caracas vs Metropolitanos
18:30Deportivo Táchira vs Carabobo

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Chelmsford City vs Braintree TownDisney+
10:00AFC Wimbledon vs Gateshead
10:00Barnsley vs York City
10:00Blackpool vs Scunthorpe United
10:00Bolton Wanderers vs Huddersfield Town
10:00Boreham Wood vs Crawley Town
10:00Bromley vs Bristol Rovers
10:00Buxton vs Chatham Town
10:00Cheltenham Town vs Bradford City
10:00Colchester United vs Milton Keynes Dons
10:00Crewe Alexandra vs Doncaster Rovers
10:00Halifax Town vs Exeter City
10:00Fleetwood Town vs Barnet
10:00Grimsby Town vs Ebbsfleet United
10:00Mansfield Town vs Harrogate Town
10:00Newport County vs Gillingham
10:00Oldham Athletic vs Northampton Town
10:00Peterborough United vs Cardiff City
10:00Reading vs Carlisle United
10:00Rotherham United vs Swindon Town
10:00Salford City vs Lincoln City
10:00Spennymoor Town vs Barrow
10:00Stevenage vs Chesterfield
10:00Tranmere Rovers vs Stockport County
10:00Wealdstone vs Southend United
10:00Weston-super-Mare vs Aldershot Town
10:00Wigan Athletic vs Hemel Hempstead Town
10:00Wycombe Wanderers vs Plymouth Argyle
10:00Burton Albion vs St Albans City
10:00Cambridge United vs Chester
10:00Macclesfield vs AFC Totton
10:00Slough Town vs Altrincham
10:00Sutton United vs AFC Telford United
12:30Brackley Town vs Notts CountyDisney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
14:30New York City vs CharlotteMLS Season Pass
16:30Chicago Fire vs PhiladelphiaMLS Season Pass
18:30Nashville SC vs Inter MiamiMLS Season Pass
20:30Dallas vs Vancouver WhitecapsMLS Season Pass
20:30Portland Timbers vs San DiegoMLS Season Pass

Partidos de hoy en Pro League Arabia Saudita

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Al Taawon vs Al QuadisiyaQQ Sports Live
9:35Al Khaleej vs Al IttihadQQ Sports Live
12:30Al Nassr vs Al FeihaZapping, Claro TV+

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

Sandra Morales
