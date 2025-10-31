Partidos de hoy EN VIVO, sábado 1 de noviembre: programación y donde ver fútbol online

Arranca un nuevo mes y el fútbol no se detiene. Este sábado 1 de noviembre, se disputarán grandes encuentros en los diferentes torneos de Europa y Sudamérica. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y donde ver en vivo la Serie A, LaLiga, Bundesliga, FA Cup, Liga 1, MLS, entre otros.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Los Chankas vs Ayacucho
|L1 Max, Fanatiz
|15:15
|Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
|L1 Max, Fanatiz
|18:00
|Deportivo Garcilaso vs ADT
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Fulham vs Wolverhampton
|Disney+
|10:00
|Crystal Palace vs Brentford
|ESPN, Disney+
|10:00
|Brighton vs Leeds United
|Disney+
|10:00
|Nottingham Forest vs Manchester United
|Disney+, Zapping
|10:00
|Burnley vs Arsenal
|Disney+
|12:30
|Tottenham vs Chelsea
|ESPN, Disney+
|15:00
|Liverpool vs Aston Villa
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Villarreal vs Rayo Vallecano
|ESPN, Disney+
|10:15
|Atlético Madrid vs Sevilla
|ESPN2, Disney+
|12:30
|Real Sociedad vs Athletic Club
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Real Madrid vs Valencia
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Udinese vs Atalanta
|Disney+, Zapping, Claro TV+
|12:00
|Napoli vs Como
|Disney+
|14:45
|Cremonese vs Juventus
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Mainz 05 vs Werder Bremen
|Disney+
|9:30
|Union Berlin vs Freiburg
|Disney+
|9:30
|RB Leipzig vs Stuttgart
|Disney+
|9:30
|Heidenheim vs Eintracht Frankfurt
|Disney+
|9:30
|St. Pauli vs Borussia M'gladbach
|Disney+
|12:30
|Bayern München vs Bayer Leverkusen
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|PSG vs Nice
|ESPN 4, Disney+
|13:00
|Monaco vs Paris
|ESPN 4, Disney+
|15:05
|Auxerre vs Marsella
|Disney+, Zapping, Claro TV+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Nacional vs Famalicão
|GolTV, GOLTV Play
|13:00
|Casa Pia vs Estrela
|-
|13:00
|Rio Ave vs Estoril
|-
|15:30
|Vitória Guimarães vs Benfica
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Aldosivi vs Independiente Rivadavia
|TyC Sports, TNT Sports
|14:00
|Barracas Central vs Argentinos Juniors
|ESPN, Disney+
|15:00
|Vélez Sarsfield vs Talleres Córdoba
|TyC Sports, TNT Sports
|18:00
|Independiente vs Atlético Tucumán
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Real Oruro vs Gualberto Villarroel SJ
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Cruzeiro vs Vitória
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|14:00
|Santos vs Fortaleza
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|16:00
|Mirassol vs Botafogo
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|19:00
|Flamengo vs Sport Recife
|Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Ñublense vs Colo-Colo
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Alianza vs Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:10
|Deportivo Pereira vs Medellín
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:20
|Once Caldas vs Deportivo Pasto
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Técnico Universitario vs Mushuc Runa
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Aucas vs El Nacional
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Nacional Asunción vs Sportivo Trinidense
|Tigo Sports
|18:00
|Libertad vs Olimpia
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Progreso vs Torque
|Disney+, VTV+
|14:30
|Liverpool vs Juventud
|Disney+, VTV+
|17:00
|Cerro vs Nacional
|Disney+, VTV+
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Caracas vs Metropolitanos
|18:30
|Deportivo Táchira vs Carabobo
Partidos de hoy en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Chelmsford City vs Braintree Town
|Disney+
|10:00
|AFC Wimbledon vs Gateshead
|10:00
|Barnsley vs York City
|10:00
|Blackpool vs Scunthorpe United
|10:00
|Bolton Wanderers vs Huddersfield Town
|10:00
|Boreham Wood vs Crawley Town
|10:00
|Bromley vs Bristol Rovers
|10:00
|Buxton vs Chatham Town
|10:00
|Cheltenham Town vs Bradford City
|10:00
|Colchester United vs Milton Keynes Dons
|10:00
|Crewe Alexandra vs Doncaster Rovers
|10:00
|Halifax Town vs Exeter City
|10:00
|Fleetwood Town vs Barnet
|10:00
|Grimsby Town vs Ebbsfleet United
|10:00
|Mansfield Town vs Harrogate Town
|10:00
|Newport County vs Gillingham
|10:00
|Oldham Athletic vs Northampton Town
|10:00
|Peterborough United vs Cardiff City
|10:00
|Reading vs Carlisle United
|10:00
|Rotherham United vs Swindon Town
|10:00
|Salford City vs Lincoln City
|10:00
|Spennymoor Town vs Barrow
|10:00
|Stevenage vs Chesterfield
|10:00
|Tranmere Rovers vs Stockport County
|10:00
|Wealdstone vs Southend United
|10:00
|Weston-super-Mare vs Aldershot Town
|10:00
|Wigan Athletic vs Hemel Hempstead Town
|10:00
|Wycombe Wanderers vs Plymouth Argyle
|10:00
|Burton Albion vs St Albans City
|10:00
|Cambridge United vs Chester
|10:00
|Macclesfield vs AFC Totton
|10:00
|Slough Town vs Altrincham
|10:00
|Sutton United vs AFC Telford United
|12:30
|Brackley Town vs Notts County
|Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|New York City vs Charlotte
|MLS Season Pass
|16:30
|Chicago Fire vs Philadelphia
|MLS Season Pass
|18:30
|Nashville SC vs Inter Miami
|MLS Season Pass
|20:30
|Dallas vs Vancouver Whitecaps
|MLS Season Pass
|20:30
|Portland Timbers vs San Diego
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Pro League Arabia Saudita
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Al Taawon vs Al Quadisiya
|QQ Sports Live
|9:35
|Al Khaleej vs Al Ittihad
|QQ Sports Live
|12:30
|Al Nassr vs Al Feiha
|Zapping, Claro TV+
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.