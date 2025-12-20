0

Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO, final de vuelta del fútbol de Costa Rica: hora, canal y pronóstico

Alajuelense vs. Saprissa chocan EN VIVO HOY por la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.

Jostein Canales
Alajuelense y Saprissa juegan hoy por la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica.
Alajuelense y Saprissa juegan hoy por la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Los clubes Liga Deportiva Alajuelense vs. Deportivo Saprissa juegan HOY EN VIVO un partido de infarto por la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. En esta instancia decisiva solo sirve ganar, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio costarricense, la transmisión estará a cargo FUTV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Real Madrid y Sevilla juegan este sábado por la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-26.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla y dónde ver el partido?

El pasado miércoles, Alajuelense y Saprissa disputaron la primera final del Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica. El partido tuvo muchas emociones y el resultado final fue un empate a dos. Vale precisar que si después de los dos encuentros de la Fase Final hay igualdad en puntos y goles, se juega prórroga y luego penales si fuera necesario.

La presión en esta final de vuelta la tiene el 'Monstruo Morado', ya que si los 'Manudos' ganan este torneo, ya no habrá la necesidad de jugar la Gran Final y se proclamarían campeones del fútbol de Costa Rica por haber triunfado en la Fase Regular.

Alajuelense vs. Saprissa: horario del partido de vuelta

  • Costa Rica: 19:00 horas
  • México y resto de Centroamérica: 19:00 horas
  • Perú: 20:00 horas
  • Colombia: 20:00 horas
  • Ecuador: 20:00 horas
  • Bolivia: 21:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 21:00 horas
  • Argentina: 22:00 horas
  • Brasil: 22:00 horas
  • Chile: 22:00 horas
  • Paraguay: 22:00 horas
  • Uruguay: 22:00 horas
  • España: 02:00 horas (del domingo 21)

¿En qué canal dan el partido Alajuelense vs. Saprissa?

Al igual que en la final de ida, el partido de vuelta entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV para todo Costa Rica. De igual manera, podrás seguir el minuto a minuto de este decisivo clásico a través de Libero.pe.

Alajuelense vs. Saprissa: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasLiga Deportiva AlajuelenseEmpateDeportivo Saprissa
Betsson2.182.983.35
Betano2.222.923.50
Bet3652.152.753.40
1XBET2.192.903.36
Coolbet2.253.003.40

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Cecilio Waterman, exdelantero de Alianza Lima, da el batacazo firmando por equipo campeón

  2. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 20 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano