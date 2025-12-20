- Hoy:
Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO, final de vuelta del fútbol de Costa Rica: hora, canal y pronóstico
Alajuelense vs. Saprissa chocan EN VIVO HOY por la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.
Los clubes Liga Deportiva Alajuelense vs. Deportivo Saprissa juegan HOY EN VIVO un partido de infarto por la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. En esta instancia decisiva solo sirve ganar, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio costarricense, la transmisión estará a cargo FUTV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
El pasado miércoles, Alajuelense y Saprissa disputaron la primera final del Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica. El partido tuvo muchas emociones y el resultado final fue un empate a dos. Vale precisar que si después de los dos encuentros de la Fase Final hay igualdad en puntos y goles, se juega prórroga y luego penales si fuera necesario.
La presión en esta final de vuelta la tiene el 'Monstruo Morado', ya que si los 'Manudos' ganan este torneo, ya no habrá la necesidad de jugar la Gran Final y se proclamarían campeones del fútbol de Costa Rica por haber triunfado en la Fase Regular.
Alajuelense vs. Saprissa: horario del partido de vuelta
- Costa Rica: 19:00 horas
- México y resto de Centroamérica: 19:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 21:00 horas
- Argentina: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Chile: 22:00 horas
- Paraguay: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- España: 02:00 horas (del domingo 21)
¿En qué canal dan el partido Alajuelense vs. Saprissa?
Al igual que en la final de ida, el partido de vuelta entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV para todo Costa Rica. De igual manera, podrás seguir el minuto a minuto de este decisivo clásico a través de Libero.pe.
Alajuelense vs. Saprissa: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Liga Deportiva Alajuelense
|Empate
|Deportivo Saprissa
|Betsson
|2.18
|2.98
|3.35
|Betano
|2.22
|2.92
|3.50
|Bet365
|2.15
|2.75
|3.40
|1XBET
|2.19
|2.90
|3.36
|Coolbet
|2.25
|3.00
|3.40
