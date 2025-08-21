- Hoy:
Este celular de Google llega para opacar al iPhone 17 Pro: tiene Zoom 100X, 1TB y 7 años de actualizaciones
Google acaba de presentar su teléfono más potente, el Pixel 10 Pro XL, un teléfono con Inteligencia Artificial avanzada y cámaras profesionales que superan a un iPhone.
En septiembre de este 2025, Apple presentará al mundo su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, un equipo que llega con renovado diseño, un procesador más eficiente y un juego de cámaras mejorado. Sin embargo, todo indica que le acaba de salir la competencia y llega directamente desde Google.
Por si no lo sabes, la gigante de Internet tiene una línea de teléfonos premium, la cual año tras año sorprende con su gran calidad y funciones de IA avanzadas. Luego de varios meses de espera, finalmente se ha mostrado al mundo el Google Pixel 10 Pro XL, el equipo que llega con gran capacidad, cámaras de alta calidad y nuevas funciones con Inteligencia Artificial.
¿Qué tan potente es el Google Pixel 10 Pro XL? En esta nota te vamos a revelar todos los detalles técnicos que debes de considerar antes de comprar este teléfono de Google.
Google Pixel 10 Pro XL: ficha técnica detallada y precio oficial
Los teléfonos de Google destacan por sus materiales de construcción y la integración de un chip propio de la marca. Para este nuevo teléfono tenemos el chip Google Tensor G5, el cual llega acompañado de 16GB de RAM y 1TB de memoria de almacenamiento.
Sin embargo, el punto fuerte de este Google Pixel 10 Pro XL es el sistema fotográfico. En este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 48MP, lente Telefoto 5X de 48MP y selfie de 42MP. No solo podrás grabar en 4K, sino que tendrás un zoom híbrido de 100X, el cual te permite mejorar fotografías con IA.Este es el nuevo Google Pixel 10 Pro XL. Foto: composición/VatVoStudio69 - Facebook
Si hablamos de pantalla, este Google Pixel 10 Pro XL tiene un panel OLED de 6.8 pulgadas con resolución 2992 x 1344 pixeles, display que además tiene tecnología LTPO de 1 a 120Hz y unos 3300 nits de brillo. Sin duda uno de los mejores displays.
¿Qué precio tiene el Google Pixel 10 Pro XL? Este teléfono ha sido lanzado al mercado internacional por 1299 euros, lo que al tipo de cambio local representan unos 5284 soles en Perú. Cabe señalar que finalmente estos equipos llegan de forma oficial a México y su precio será de 28,348 pesos mexicanos.
