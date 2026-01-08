- Hoy:
Galaxy S25 Ultra: qué precio tiene en 2026 el teléfono de TITANIO con Snapdragon 8 Elite y cuádruple cámara de 200MP
El Galaxy S25 Ultra es el teléfono premium más TOP que Samsung lanzó en 2025. No solo graba en 8K, tiene funciones con IA y su precio es un 50% menos
En solo algunas semanas, Samsung anunciará la realización del famoso Galaxy Unpacked 2026, el teléfono premium más potente para este 2026, el cual no solo tendrá un potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de cuádruple cámara de 200MP con calidad 8K y una serie de mejoras en funciones con Inteligencia Artificial.
Se estima que este celular TOP tendrá un precio promedio de entre 1500 a 2000 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas y es por ello que el Galaxy S25 Ultra 5G es la mejor opción para este 2026.
¿Qué características tiene el Galaxy S25 Ultra de Samsung? En primer lugar, este equipo premium llega con pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con resolución Quad HD+, una tasa de refresco de 120Hz, además de protección Gorilla Glass Armor 2.
Si hablamos de potencia, debes saber que este Galaxy S25 Ultra llega con procesador Snapdragon 8 Elite, el cual llega acompañado de 12GB de RAM, 512GB y 1TB en su versión más TOP. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Galaxy S25 Ultra de Samsung. Foto: composición/www.techadvisor.com
Pero, el mejor atributo de este Galaxy S25 Ultra es su juego de cámaras TOP: en este caso tenemos un lente de 200MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente zoom 5X de 50MP, lente zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 120fps y 8K a 30fps.
Aunque no lo creas, el Galaxy S25 Ultra ya tiene un precio de 3000 soles en enero del 2026. Sin duda es una de las mejores alternativas para comprar para este inicio de año y tendrás un equipo TOP por 5 años.
