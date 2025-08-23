¿Cuándo sale el iPhone 17? Fecha confirmada del lanzamiento de Apple

Como todos los años, Apple realiza un evento especial donde presenta sus nuevos dispositivos y para este 2025 se está a la expectativa de conocer más sobre el lanzamiento del iPhone 17. Se estima que tendría un cambio de precios más elevado en comparación con años anteriores.

Antes de conocer sobre las características oficiales que tendrá el iPhone 17, es importante saber la fecha en la que será lanzado el esperado teléfono que contará con el modelo estándar del iPhone 17 y también el iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

¿Cuándo sale el iPhone 17?

El lanzamiento del iPhone 17 es uno de los eventos más esperados del año y, al igual que ediciones anteriores, este año, Apple mantendrá la tradición de presentar el teléfono en septiembre. De acuerdo a las filtraciones de especialistas, la presentación oficial del iPhone 17 está programada para el martes 9 de septiembre de 2025.

El Apple Event es un evento global que se realiza en el Apple Park, Cupertino, California (Estados Unidos). Además de lanzarse el iPhone, también se presentan otros productos como el nuevo Apple Watch, MacBook, audífonos y más.

Cronograma de lanzamiento del iPhone 17 en el 2025

Presentación oficial: sería el 9 de septiembre de 2025. Apple realizará la transmisión a nivel mundial, donde se revelarán los detalles de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Cuándo inician las reservas: empiezan el viernes, 12 de septiembre de 2025. Los pedidos anticipados comenzarán a través del sitio web de Apple y distribuidores autorizados.

Lanzamiento en tiendas: estaría programado para el viernes 19 de septiembre de 2025. Los dispositivos estarán disponibles en Apple Stores y mercados principales como Estados Unidos, China, Europa y Japón, con llegada a otros países, como México y Perú, en las semanas siguientes.

Fecha de lanzamiento del iPhone 17. | Foto: Captura