Tres razones para comprar este Honor y no el Samsung S25: más barato, pantalla superior y mejores cámaras

El Xiaomi 14T Pro es el indiscutido rey de la gama alta económica, pero este 2025 apareció uno de sus rivales más fuertes, quizás el único que puede amenazar con destronarlo. Estamos hablando del Honor 400 Pro, un verdadero portento tecnológico que brilla en todos sus apartados.

Pantalla impresionante

El Honor 400 Pro se presenta con una potente pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una amplia resolución de 2,800 x 1,280 píxeles, a la vez de una fluidez notable para ver contenido con sus 120 hercios de tasa de refresco, a la vez de brillo máximo de 5,000 nits y 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp).

Este celular nos ha sorprendido con un procesador sumamente poderoso gracias a su chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, el mismo que posee el Samsung S24 Ultra que, a su vez, va muy bien con los juegos con alta demanda gráfica, como con la multitarea; mientras que su RAM tiene 12GB con LPDDR5X, así como memoria interna de 512GB.

La autonomía del Honor 400 Pro es de lo más notable que podemos ver, ya que su batería tiene potencia de 6,000mAh, que te dará potencia de uso por casi dos días, a la vez de carga rápida de 100W y 50W de carga inalámbrica, es decir, que el terminal está cargado al 100 por ciento en unos 30 minutos.

Fotos con mucho detalle

Sobre la fotografía, este celular viene con triple cámara trasera, con lente principal de 200 megapíxeles, telefoto 3X de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, frontal de 50 megapíxeles.

En cuanto al video, el Honor 400 Pro puede grabar en resolución máxima de 4K a 60fps en el sensor principal como en el telefoto, mientras que el ultra gran angular y la delantera lo hacen en 4K a 30fps.

Honor AI, una de las mejores de 2025

El MagicOS 9 basado en Android 15 es el sistema operativo del Honor 400 Pro, el cual en la actualidad acompaña a iOS y OneUI como uno de los mejores por su solvencia, fluidez, estabilidad y personalización, a la vez de 6 años de soporte para el software, así como para los parches de seguridad.

Este dispositivo tiene integrado Honor AI, la inteligencia artificial de la marca china, la cual no solo trae varias herramientas para mejorar la fotografía, también incluye un sinnúmero de funciones dentro del teléfono que son esenciales en el día a día utilizando el celular.

Precio del Honor 400 Pro

Para comprarte el Honor 400 Pro este 2025, en México lo adquieres desde los 12,980 pesos; en Perú desde los 2,999 soles; en España desde los 593 euros (idealo.es).