El teléfono Honor que deja en el olvido al Samsung S22: procesador Snapdragon, cámara 200 MP y carga en 10 minutos

Hablar de Honor, significa también resaltar uno de los teléfonos más completos que existen en la actualidad. Estamos hablando del Magic7 Pro, que pertenece a la gama alta y se resaltar por tener un diseño bastante moderno sin perder la elegancia. Como todo celular de esta empresa, también se posiciona como una de las mejores opciones si lo que buscas es un teléfono con potente sistema de cámaras.

La gran potencia del Honor Magic7 Pro en diseño y todo lo demás

El Honor Magic7 Pro ofrece una pantalla OLED de 6.80 pulgadas, resolución de 1280x2800 y también una tasa de refresco de 120 Hz. En este dispositivo se podrá disfrutar de colores avivados, así como un brillo excepcional que es un realista. La experiencia visual está asegurada.

Por otro lado, considerar que el Honor Magic7 Pro no deja de lado el audio al ofrecer altavoces estéreo que permitirán disfrutar de los sonidos multimedia al máximo. Este equipo está hecho de aluminio, así como de un plástico resistente ante caídas y lo hace duradero.

La excelente potencia del Honor Magic7 Pro empieza por el procesador Snapdragon 8 Elite de 3nn que es garantía absoluta de un excelente rendimiento en cualquier tipo de aplicaciones y tareas. Se tendrá la posibilidad de elegir la RAM entre las opciones de 12GB o 16B, así como tener almacenamiento interno de 256GB, 512GB o incluso 1TB. De acuerdo a los expertos, este equipo puede manejar tranquilamente cualquier aplicación de manera fluida y extremadamente rápido.

Teléfono de Honor es uno de los mejores en el 2025. | Foto: Captura

Fotografías en la mejor calidad con el Honor Magic7 Pro

El apartado fotográfico del Honor Magic7 Pro es uno de los que todos tienen en la mira al contar con un sistema de cámaras cuádruple de alta calidad. Se debe considerar que el lente principal tiene un sensor Omnivision de 50 megapíxeles, con cámara gran angular y macro de 50 megapíxeles. Si quieres imágenes a larga distancia, dispondrás de una telefoto de 200 MP y la cámara frontal es de 50 MP.

Por otro otro lado, cada uno de los lentes del Honor Magic7 Pro incluyen estabilización óptica. Así como los videos son grabados en 4k, con zoom óptico de 2x, zoom digital 100x y los selfies frontales son en 3D con un ángulo de visión de hasta 90 grados.

Detalles que marcan la diferencia en el Honor Magic7 Pro

Sin lugar a dudas, la batería del Honor Magic7 Pro también es un factor fundamental para decidir comprarlo. La capacidad que ofrece es de 5850mAh, lo que permitirá al usuario disfrutar del teléfono durante más de un día sin necesidad de preocuparse por cargarlo nuevamente gracias a su gran autonomía.

Además, ofrece una carga rápida de 100W que en 10 minutos es posible tener la energía suficiente para usar el teléfono sin problemas. La carga completa se consigue en 25 minutos.