iPhone 17: cuándo sale, dónde ver la presentación en vivo y horarios en todo el mundo

Para este año, Apple estará presenta cuatros nuevos modelos y entre ellos figura el teléfono más delgado de la marca. Los equipos oficiales que se anunciarán al mundo son: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Esto es todo lo que debes saber sobre el dispositivo móvil que cambiará para siempre el mundo tecnológico.

Lanzamiento del iPhone 17 en el Apple Event 2025

Apple confirmó que el nombre del evento será 'Awe Dropping'. El iPhone 17 será presentado al mundo el 9 de septiembre en el Apple Park, Cupertino, California (Estados Unidos) desde la 1:00 p.m. ET. Además, se estarán anunciando otros productos tecnológicos de la prestigiosa marca.

Con esto, la preventa del iPhone 17 empezaría el viernes 12 de septiembre y la fecha de lanzamiento oficial en las tienda autorizadas en Estados Unidos sería el 19 de septiembre. Desde esta fecha, los usuarios podrán poner a prueba las nuevas características del teléfono de Apple.

Dónde ver en vivo la presentación del iPhone 17

El evento de 'Awe Dropping' será transmitido desde el Steve Jobs Theater y se podrá seguir en vivo desde la página web de Apple o la Apple TV disponible en iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos compatibles. También se puede ver en el canal oficial de YouTube de Apple o en Apple Evetns si tienes una cuenta en Apple TV. Los horarios son los siguientes:

Estados Unidos (Costa Oeste): 10:00 a.m. PDT (9 de septiembre).

Estados Unidos (Costa Este): 1:00 p.m. EDT.

México (CDMX): 11:00 a.m. CDT.

Perú (Lima): 10:00 a.m.

España (Madrid): 7:00 p.m. CEST.

Argentina, Chile, Brasil (Buenos Aires, Santiago, São Paulo): 2:00 p.m. ART/CLST.

Reino Unido (Londres): 6:00 p.m. BST.

China (Pekín): 1:00 a.m. CST (10 de septiembre).

Japón (Tokio): 2:00 a.m. JST (10 de septiembre).

Australia (Sídney): 3:00 a.m. AEST (10 de septiembre).

India (Nueva Delhi): 10:30 p.m. IST (9 de septiembre).

Novedades del iPhone 17. | Foto: Captura

Qué esperar del evento de Apple

Este año se perfila como uno de los que más cambios presentó frente a años anteriores. El iPhone 17 Air sería el más delgado con un grosor de aproximado 5.55 mm, pero esto también indicaría otras modificaciones. Según los recientes rumores, la cámara sería de 48 MP, pero la batería se vería afectada y sería más pequeña.

En cuanto a la línea Pro, se tendrían mejoras en cuanto a su rendimiento, así como la calidad fotográfica del teléfono, tanto en el lente frontal como en el trasero. Además, la versión estándar trabajaría con una frecuencia de actualización en la pantalla de 120 Hz.