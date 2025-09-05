- Hoy:
iPhone 16 Plus vs. Motorola Edge 60 Pro: qué gama alta comprar por su pantalla, procesador, fotos y batería
Este duelo será muy reñido. Solo uno va a cubrir un porcentaje de tus exigencias. Ambos brillan en apartados capitales que son muy demandados por los usuarios.
Estamos a un par de días que el mundo sea testigo del lanzamiento de los nuevos iPhone 17 los cuales, esta vez sí, prometen cambios significativos respecto a la generación pasada. Sin embargo, para nadie es un secreto que estos tendrán costos elevadísimos que los harán poco accesibles para muchísimas personas en todo el mundo.
Ello ha conducido a que no pocos recurran a versiones anteriores que conservan calidad como mejores precios. Por eso, en las siguientes líneas vamos a analizar dos celulares de gama alta muy buscados en la actualidad: por un lado, el iPhone 16 Plus, junto con el Motorola Edge 60 Pro.
iPhone 16 Plus: características
El iPhone 16 Plus tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, con 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), resolución de 2,556 x 1,179 píxeles, tasa de refresco de 60 hercios (Hz), HDR, True Tone, brillo máximo de 2,000 nits. Procesador Apple A18, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 48MP con OIS, ultra gran angular de 12MP; frontal de 12MP. Batería 4,674mAh, carga rápida con MagSafe. Software iOS 18. Resistencia acuática IP68.
iPhone 16 Plus: ventajas
El iPhone 16 Plus muestra una clara superioridad con su grabación de video exquisita en los 4K a 60fps, además de un apartado de cámara con mayor detalle y con flash LED dual.
Su rendimiento en general es mejor que su competencia, así lo demuestran las pruebas de AnTuTu, eso incluye un sistema operativo tremendamente estable, sobrio y solvente que tiene muchos años de actualizaciones.
La calidad de su pantalla OLED no tiene competencia, aunque si se queda corta con tan solo sus 60 hercios.
Motorola Edge 60 Pro: características
El Motorola Edge 60 Pro viene con pantalla POLED curva de 6,7 pulgadas, 120Hz de tasa de refresco, HDR10+, resolución Super HD, brillo máximo de 4,500 nits, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, RAM de 12GB, ROM de hasta los 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 80W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.
Motorola Edge 60 Pro: ventajas:
La pantalla del Motorola Edge 60 Pro es superior con sus 120 hercios de tasa de refresco, a la vez de un brillo muy por encima de su competencia. Asimismo, su RAM es amplio superior con sus 12GB, mientras que su procesador puede ser mejor en cuanto a velocidad.
Asimismo, la batería de 6,000mAh deja en ridículo a la del iPhone 16 Plus, por lo que su uso podría prolongarse por casi dos días, además de una carga notablemente amplia garantizando carga al 100 por ciento en unos 30 minutos.
iPhone 16 Plus vs. Motorola Edge 60 Pro: ¿Cuál comprar?
Si quieres un celular con uno de los mejores sistemas operativos del momento, con buena fotografía de altísimo nivel, con video casi inmejorable, y un rendimiento estable y sólido en casi todos sus aspectos, entonces el iPhone 16 Plus es lo que buscas.
Por otro lado, si preponderar una pantalla con una experiencia premium, un procesador mucho más veloz para su rango de precio, un RAM amplísimo, a la vez de batería casi infinita que cargue en pocos minutos y un software sobrio, el Motorola Edge 60 Pro debe ser tu primera opción.
