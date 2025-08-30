- Hoy:
Este iPhone no solo graba en 4K, tiene pantalla 120Hz, procesador Bionic A16, 1TB y cuesta igual que un gama media de Samsung
Pese a ser un iPhone antiguo, es considerado como una JOYA no solo por su triple cámara, sino por su procesador gamer, batería de larga duración y precio bajo.
Apple acaba de anunciar que este martes 9 de septiembre se hará la presentación oficial de los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, como ya es una costumbre, estos teléfonos serán algunos de los más costosos, por lo que los usuarios buscan una opción más barata pero igual de potente.
Es así que el iPhone 14 Pro Max, se ha convertido en la mejor alternativa en la gama alta, puesto que no solo tiene una configuración impresionante, sino también un precio ultra bajo en 2025. Sí, por si no lo sabes, ahora podrás comprarlo por un costo tan bajo como un gama media de Samsung. ¿Quieres saber más detalles? Aquí todo al respecto.
iPhone 14 Pro Max: ficha técnica completa y precio actualizado
Uno de los apartados más importantes en el iPhone 14 Pro Max es el potente procesador que lleva consigo. En este caso tenemos un chip Apple Bionic A16, el cual está acompañado de 6GB de RAM del tipo LPDDR5X, acompañado de 1TB de memoria en su versión más completa.
¿Fan de las series y películas? Pues bien, el iPhone 14 Pro Max tiene uno de los mejores paneles, una Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución 2778 x 1284 pixeles, la famosa Isla dinámica y unos 2000 nits de brillo.El iPhone 14 Pro Max es uno de los mejores Apple. Foto: composición/www.mercadonegro.pe
Sin embargo, uno de los apartados más importantes de este iPhone es el juego de cámaras: lente 48MP con sensor shift Gen 2, lente gran angular de 12MP, lente teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Por si no lo sabes, este iPhone te permite grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta calidad.
Lo mejor de todo es que en pleno 2025, el iPhone 14 Pro Max tiene un costo de 2750 soles, unos 770 dólares según el tipo de cambio vigente. Sin duda una excelente alternativa para este nuevo año 2025.
