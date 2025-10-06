0
Xiaomi 15T Pro vs. iPhone 17: ¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta es mejor y cuál me conviene comprar?

Ambos son teléfonos de gama alta, pero solo uno es superior al otro por su gran calidad y bajo precio. Conoce su ficha técnica y precio oficial en 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencia y similitudes entre el Xiaomi 15T Pro y el iPhone 17 de Apple.
Conoce las características, diferencia y similitudes entre el Xiaomi 15T Pro y el iPhone 17 de Apple. | Foto: composición/Daniel Robles
Xiaomi se ha robado todas las miradas con la presentación de sus nuevos teléfonos de gama alta. Si bien todos hablan del Xiaomi 17 Pro y Pro Max, existe un modelo superior que se convertirá en la mejor alternativa para aquellos usuarios que gustan de un equipo premium, pero con un precio más accesible.

Este es el Xiaomi 15T Pro, un dispositivo con procesador Mediatek Dimensity 9400+, 12GB de RAM, 1TB y triple cámaras LEICA. Sin duda alguna una combinación ideal para los usuarios más exigentes con un precio bastante accesible.

El iPhone 16 Pro Max se ha convertido en el teléfono más potente de Apple y es mejor alternativa que el iPhone 17 Pro Max.

PUEDES VER: Armadura de TITANIO, chip Bionic A18 Pro y cámaras 4K de nivel cine: este iPhone cuesta menos que el iPhone 17 Pro Max

Por otro lado, Apple ha presentado sus nuevos smartphones premium y el iPhone 17 se ha robado todas las miradas, puesto que no solo tiene gran potencia, sus cámaras son de 48MP y tiene una mejora en la batería y carga rápida. Pero, ¿cuál de estos dos equipos conviene más? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación extrema entre ambos dispositivos para saber cuál conviene más.

Detalles como cámaras, pantalla, batería, procesador y hasta precio, serán comparados para determinar cuál de estos dos teléfonos es mejor. ¿Será el iPhone 17 o el Xiaomi 15T Pro? Antes que nada debes saber que una de las principales diferencias es el sistema operativo, ya que uno tiene Android 15 y el otro iOS 26.

CaracterísticasiPhone 17Xiaomi 15T Pro
Dimensiones16,34 x 7,8 x 7,88 mm 162,7 x 77,9 x 7,96 mm
Peso231 g210 gramos
Pantalla y dimensiones6,3 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp		 AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
Resolución y densidad2.868 x 1.320 píxeles 2.772 x 1.280 píxeles
ProcesadorApple Bionic A19 MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
Memoria RAM12 GB12 GB LPDDR5X
Sistema operativoiOS 26
Apple Intelligence		 Android 16 con HyperOS 3
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB, 256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
CámarasPrincipal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 12 Mpx f/2,2
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9		Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie:  32MP, f/2.2, FOV 90º
Batería3600 mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W		 5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
Precio4000 soles - 1000 dólares 2999 soles - 858 dólares
Otros detallesFace ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68		 Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

