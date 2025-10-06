- Hoy:
Xiaomi 15T Pro vs. iPhone 17: ¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta es mejor y cuál me conviene comprar?
Ambos son teléfonos de gama alta, pero solo uno es superior al otro por su gran calidad y bajo precio. Conoce su ficha técnica y precio oficial en 2025.
Xiaomi se ha robado todas las miradas con la presentación de sus nuevos teléfonos de gama alta. Si bien todos hablan del Xiaomi 17 Pro y Pro Max, existe un modelo superior que se convertirá en la mejor alternativa para aquellos usuarios que gustan de un equipo premium, pero con un precio más accesible.
Este es el Xiaomi 15T Pro, un dispositivo con procesador Mediatek Dimensity 9400+, 12GB de RAM, 1TB y triple cámaras LEICA. Sin duda alguna una combinación ideal para los usuarios más exigentes con un precio bastante accesible.
PUEDES VER: Armadura de TITANIO, chip Bionic A18 Pro y cámaras 4K de nivel cine: este iPhone cuesta menos que el iPhone 17 Pro Max
Por otro lado, Apple ha presentado sus nuevos smartphones premium y el iPhone 17 se ha robado todas las miradas, puesto que no solo tiene gran potencia, sus cámaras son de 48MP y tiene una mejora en la batería y carga rápida. Pero, ¿cuál de estos dos equipos conviene más? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación extrema entre ambos dispositivos para saber cuál conviene más.
Detalles como cámaras, pantalla, batería, procesador y hasta precio, serán comparados para determinar cuál de estos dos teléfonos es mejor. ¿Será el iPhone 17 o el Xiaomi 15T Pro? Antes que nada debes saber que una de las principales diferencias es el sistema operativo, ya que uno tiene Android 15 y el otro iOS 26.
|Características
|iPhone 17
|Xiaomi 15T Pro
|Dimensiones
|16,34 x 7,8 x 7,88 mm
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|Peso
|231 g
|210 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,3 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp
| AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|Resolución y densidad
|2.868 x 1.320 píxeles
|2.772 x 1.280 píxeles
|Procesador
|Apple Bionic A19
| MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Memoria RAM
|12 GB
|12 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|iOS 26
Apple Intelligence
|Android 16 con HyperOS 3
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB,
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|Cámaras
|Principal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 12 Mpx f/2,2
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
|Batería
|3600 mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W
| 5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
|Precio
|4000 soles - 1000 dólares
|2999 soles - 858 dólares
|Otros detalles
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68
| Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
