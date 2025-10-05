- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
El nuevo rival del iPhone 17 Pro Max llegó: el Xiaomi 15T Pro sorprende con cámaras LEICA, poderoso procesador y carga de 90W
Cámaras profesionales con calidad 4K, procesador Dimensity avanzado, 1TB de memoria y pantalla con calidad 1.5K. Este Xiaomi lo tiene todo y su precio te impresionará.
Xiaomi se ha propuesto dominar el mercado de los smartphones con sus nuevos teléfonos, los cuales no solo están provistos de potentes chips, sino que ahora incluyen lentes fotográficos impresionantes de la marca LEICA y además funciones con Inteligencia Artificial avanzada para retocar fotografías y realizar búsquedas avanzadas.
Hace solo algunos días, Xiaomi presentó al mundo sus nuevos teléfonos de gama alta: Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, dos modelos premium con gran rendimiento y precios económicos. Sin embargo, este último modelo es el más resaltante puesto que además combina materiales premium y un procesador avanzado. ¿Quieres conocer más sobre este potente teléfono chino? Aquí todos los detalles a considerar antes de comprarlo.
Xiaomi 15T Pro: ficha técnica completa
En primer lugar debes saber que el Xiaomi 15T Pro es un teléfono de gama alta y por lo tanto sus características son elevadas. La pantalla que tiene es un panel AMOLED d 6.83 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, además de un brillo máximo de 3200 nits y una protección TUV Rheinland.
La potencia de este Xiaomi 15T Pro llega con el poderoso chip MediaTek Dimensity 9400+, acompañado de 12GB de RAM y 1 Terabyte de memoria interna NO expandible. Por si fuera poco, el teléfono llega con una batería de 5500 mAh con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Xiaomi 15T Pro. Foto: composición/@nature_leo
Cabe señalar que uno de los atributos más importantes del Xiaomi 15T Pro es el juego de cámaras LEICA que lleva incluido. En este caso tenemos un sensor de 50MP, lente Telefoto de 50MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 60fps totalmente probados y fotografías de alta calidad incluso en noche.
¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro? Actualmente puedes comprar este teléfono chino por 2899 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 837 dólares en el mercado internacional.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50