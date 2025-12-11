0
EN VIVO
Alianza Lima vs Savino del Bene por Mundial de Clubes Vóley 2025

Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: ¿cuál de estos dos teléfonos de 2024 me conviene comprar por su calidad y precio?

Estos teléfonos de Samsung y Apple son dos de los equipos más avanzados, pero solo uno sería IDEAL para este fin de año. Conoce cuál de estos celulares de 2024 aún vale la pena.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S24 Ultra y iPhone 16 Pro Max.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S24 Ultra y iPhone 16 Pro Max. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

No hay duda que Samsung se ha posicionado fuertemente en la preferencia de los usuarios y a solo algunos meses de la llegada del Galaxy S26 Ultra, miles de usuarios se alistan para ver las novedades que traerá este potente 'flagship' que tendrá la mayor potencia y algunas de las cámaras más avanzadas.

Si eres una de las miles de personas que aprovechará la gratificación de fin de año, para renovar su teléfono y deseas comprar un Samsung, estás de suerte ya que el Galaxy S24 Ultra de 2024 ha bajado su precio al mínimo y se ha convertido en una excelente alternativa gracias a sus cámaras con calidad 8K, su procesador Snapdragon 8 Gen 3 y sus mejoras en batería, pantalla y funciones de Inteligencia Artificial.

El Galaxy S24 Ultra de Samsung es uno de los mejores gama alta del mundo y su precio ha bajado por fiestas de fin de año.

PUEDES VER: Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo

Pero, si estás proyectando comprar tu primer iPhone de Apple y no sabes cuál elegir, debes saber que el iPhone 16 Pro Max es uno de los mejores lanzamientos de la marca estadounidense, ya que tiene un chip avanzado, cámaras con calidad cinematográfica, una pantalla ultra fluida y un sistema iOS 26 optimizados.

¿Cuál de estos dos modelos de teléfono debería comprar en 2025? ¿El Galaxy S24 Ultra o el iPhone 16 Pro Max? Pues bien, en esta nota de Libero.pe haremos un comparativo entre ambos dispositivos, para que de esa forma puedas saber cuál te conviene más. Las especificaciones te darán luces de cuál deberías elegir y qué precio tienen para diciembre del 2025.

Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: versus de especificaciones

Para definir adecuadamente tu compra, es importante que sepas estos detalles: pantalla, capacidad, memoria interna, procesador, cámaras, batería y precio. De esta forma podrás elegir con sabiduría y no arrepentirte de tu decisión, ya que estos equipos, sea el Galaxy S24 Ultra o iPhone 16 Pro Max, te puede acomañar por unos 3 o 5 años.

CaracterísticasiPhone 16 Pro MaxGalaxy S24 ULTRA
Dimensiones159,9 x 76,7 x 8.3 mm162,3 x 79 x 8,6 mm
Peso227 g233 gramos
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas Super Retina XDR
120Hz, 2000 nits brillo		6,8 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
1 - 120 Hz
Gorilla Glass Armor
Resolución y densidad2.622 x 1.206 pixels3120 x 1440 pixeles
ProcesadorApple A18 ProSnapdragon 8 Gen 3 by Galaxy
Memoria RAM8GB RAM12 GB
Sistema operativoiOS 18.1Android 14
Almacenamiento interno256/512 GB/1 TB256/512 GB/1 TB
CámarasPrincipal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2		Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería 
4.760 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C		5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 1500 dólares, 5169 solesDesde 875 dólares, 2945 soles
Otros detallesIP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara		5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.3
NFC
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo

  2. Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: ¿cuál de estos dos teléfonos de 2024 me conviene comprar por su calidad y precio?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano