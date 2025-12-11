- Hoy:
Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: ¿cuál de estos dos teléfonos de 2024 me conviene comprar por su calidad y precio?
Estos teléfonos de Samsung y Apple son dos de los equipos más avanzados, pero solo uno sería IDEAL para este fin de año. Conoce cuál de estos celulares de 2024 aún vale la pena.
No hay duda que Samsung se ha posicionado fuertemente en la preferencia de los usuarios y a solo algunos meses de la llegada del Galaxy S26 Ultra, miles de usuarios se alistan para ver las novedades que traerá este potente 'flagship' que tendrá la mayor potencia y algunas de las cámaras más avanzadas.
Si eres una de las miles de personas que aprovechará la gratificación de fin de año, para renovar su teléfono y deseas comprar un Samsung, estás de suerte ya que el Galaxy S24 Ultra de 2024 ha bajado su precio al mínimo y se ha convertido en una excelente alternativa gracias a sus cámaras con calidad 8K, su procesador Snapdragon 8 Gen 3 y sus mejoras en batería, pantalla y funciones de Inteligencia Artificial.
Pero, si estás proyectando comprar tu primer iPhone de Apple y no sabes cuál elegir, debes saber que el iPhone 16 Pro Max es uno de los mejores lanzamientos de la marca estadounidense, ya que tiene un chip avanzado, cámaras con calidad cinematográfica, una pantalla ultra fluida y un sistema iOS 26 optimizados.
¿Cuál de estos dos modelos de teléfono debería comprar en 2025? ¿El Galaxy S24 Ultra o el iPhone 16 Pro Max? Pues bien, en esta nota de Libero.pe haremos un comparativo entre ambos dispositivos, para que de esa forma puedas saber cuál te conviene más. Las especificaciones te darán luces de cuál deberías elegir y qué precio tienen para diciembre del 2025.
Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: versus de especificaciones
Para definir adecuadamente tu compra, es importante que sepas estos detalles: pantalla, capacidad, memoria interna, procesador, cámaras, batería y precio. De esta forma podrás elegir con sabiduría y no arrepentirte de tu decisión, ya que estos equipos, sea el Galaxy S24 Ultra o iPhone 16 Pro Max, te puede acomañar por unos 3 o 5 años.
|Características
|iPhone 16 Pro Max
|Galaxy S24 ULTRA
|Dimensiones
|159,9 x 76,7 x 8.3 mm
|162,3 x 79 x 8,6 mm
|Peso
|227 g
|233 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Super Retina XDR
120Hz, 2000 nits brillo
|6,8 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
1 - 120 Hz
Gorilla Glass Armor
|Resolución y densidad
|2.622 x 1.206 pixels
|3120 x 1440 pixeles
|Procesador
|Apple A18 Pro
|Snapdragon 8 Gen 3 by Galaxy
|Memoria RAM
|8GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 18.1
|Android 14
|Almacenamiento interno
|256/512 GB/1 TB
|256/512 GB/1 TB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|
4.760 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 1500 dólares, 5169 soles
|Desde 875 dólares, 2945 soles
|Otros detalles
|IP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.3
NFC
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
