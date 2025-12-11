Este antiguo gama alta de Samsung es el teléfono IDEAL: pantalla 120Hz, chip Snapdragon, 512GB y cámaras con IA

A pocos días de la Navidad, miles de personas se alistan para renovar sus teléfonos o comprar algunos para regalar a sus seres queridos. Sin embargo, muchos no tienen idea de qué modelo elegir, puesto que marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi, Honor, Oppo, entre otros, han lanzado diferetnes equipos con especificaciones elevadas.

Si estás pensando comprar un Samsung, pero tienes un presupuesto bajo, estás de suerte, ya que uno de los modelos más emblemáticos de la firma coreana ha bajado su precio al mínimo y este es el Galaxy S23 FE o Fan Edition, un moderno equipo de gama alta que fue presentado en 2023 y hasta ahora es un referente en potencia y cámaras profesionales.

En primer lugar, debes saber que el Galaxy S23 FE o Fan Edition tiene una pantalla de tipo Dynamic AMOLED de 6.4 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, una resolución FHD+ de 2340 x 1080 pixseles y una protección anticaídas.

Esto no es todo, ya que el Galaxy S23 FE de Samsung llega con un potente chip Exnos 2200 y además existe una versión con un procesador Snapdragon 8 Gen 1, acompañados con 8GB de RAM y 512GB en ambos casos. Además, la batería del teléfono es de 4500 mAh con carga de 25W. No es el más rápido pero tiene una batería optimizada para durar todo el día.

Este es el Galaxy S23 FE de Samsung. Fotoi: Samsung.

Lo mejor de este Samsung es su juego de cámaras, ya que tiene triple sensor que graba en 4K: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Telefoto de 8MP y selfie de 12MP. Los videos que grabes serán en 4K a 60fps y las fotografías resultan en alta definición.

Por el precio no te preocupes, ya que el Galaxy S23 FE actualmente es de 1299 soles, lo que al tipo de cambio vigente es 385 dólares.