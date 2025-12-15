- Hoy:
¿Por qué comprar un Xiaomi 15T Pro si este iPhone con triple cámara de nivel TOP cuesta igual y es más potente?
El iPhone 15 Pro Max cuesta 2800 soles y es uno de los teléfonos más potentes que ha lanzado Apple. Conoce por qué supera a este Xiaomi de gama alta y dónde comprarlo con descuento.
No hay duda que los teléfonos de Apple, los iPhone, se han convertido en los equipos más cotizados del mundo y esto se debe a la gran calidad de sus sensores, la optimización en su sistema operativo y la compatibilidad con las redes sociales.
Si bien este 2025, Apple presentó su nuevo iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este equipo puede llegar a costar 8000 soles, por lo que muchos usuarios están buscando otros modelos igual de potentes, pero más BARATOS, este es el caso del iPhone 15 Pro Max, un smartphone con alta performance, cuyo precio ha bajado al mínimo, a tal punto que igual al Xiaomi 15T Pro.
PUEDES VER: Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
Pese a que Xiaomi ha presentado uno de sus mejores gama alta, el Xiaomi 15T Pro, lo cierto es que el iPhone 15 Pro Max tiene una mejor performance y lo mejor de todo es que su precio es similar al del teléfono chino.
¿Qué características tiene el iPhone 15 Pro Max? En primer lugar tenemos su pantalla, un panel Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, con una resolución 2532 x 1170 pixeles, además de ProMotion de 120Hz y un brillo pico de 2000 nits.
Por si fuera poco, este teléfono de Apple llega con el poderoso chip Apple Bionic A17 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria. Además, su batería es de 4422 mAh con carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Precio del iPhone 15 Pro Max en 2025. Foto: captura.
Pero, lo mejor de este iPhone 15 Pro Max es su juego de cámaras, compuesto por un ltente e 48MP, lente gran angular de 12MP, lente Teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías en altísima resolución tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el iPhone 15 Pro Max en 2025? Podrás comprar este smartphone por 2899 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 860 dólares.
