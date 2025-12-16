- Hoy:
¿Un teléfono o una cámara profesional? Este Oppo supera al iPhone 17 Pro con sus cámaras y es más barato
El Oppo Find X9 Pro se ha convertido en uno de los teléfonos con mejores cámaras del 2025. ¿Es mejor que el iPhone más TOP? Conoce sus especificaciones.
Si bien los teléfonos más recomendables para crear contenido para redes sociales son los iPhone de Apple, esto no significa que no existan otros equipos con lentes de última generación que te permitan grabar videos en alta definición y tomar fotografías con la misma calidad que una cámara profesional.
Desde hace algunos años, marcas como Vivo, Samung, Huawei, Honor y Oppo, están creando teléfonos con lentes de alta performance. Sin embargo, uno de los modelos más TOP es el recientemente lanzado OPPO Find X9 Pro, un equipo que presume tener un accesorio con lente periscópico que ofrece un Zoom óptico 10X, uno de los más avanzados.
¿Qué tal son los sensores que maneja el nuevo OPPO Find X9 Pro? Pues bien, este equipo chino llega con sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, sensor Telefoto de 200MP con zoom óptico 3X, cámara True Color y selfie de 50MP.
Sin embargo, esto no es todo, ya que este OPPO Find X9 Pro llega con un 'tele convertidor', el cual permite que tengas un Zoom óptico 10X, para que no pierdas ningun detalle ni calidad. Sin duda un complemento ideal para los creadores de contenido que disfrutan de las fotografías con alto detalle.
Pero, el OPPO Find X9 Pro no solo se limita a ser un juego de cámaras TOP. Este potente Android llega con pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 2772 x 1272 pixeles, además de un brillo máximo de 3600 nits, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección anticaídas.
Así de potente es el OPPO Find X9 Pro. Foto: Xataka
Si hablamos de potencia, este Oppo de última generación llega con el potente procesador MediaTek Dimensity 9500, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria interna y una poderosa batería de 7500 mAh con carga de 80W por cable, 50W de forma inalámbrica y 10W de carga inversa.
Por si fuera poco, este OPPO Find X9 Pro llega con certificación IP69, Wifi 7, NFC, 5G, Bluetooth 6.0 y su precio no supera los 1300 euros, es decir unos 5100 soles, según el tipo de cambio vigente.
