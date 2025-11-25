- Hoy:
Olvídate del Xiaomi 15T Pro con este Oppo con cámara 4K de 200MP, batería de 7500 mAh y resistencia al agua
Ni el Xiaomi 15T Pro, ni el iPhone 17 Pro Max tienen tanta batería como el Oppo Find X9 Pro. Además, sus cámaras Hasselblad lo hacen una excelente opción tanto en calidad y precio.
Oppo le está quitando terreno a Xiaomi con sus nuevos teléfonos premium, los cuales no solo tienen características TOP, sino también mucha más resistencia y cámaras con calidad cinematográfica.
Para este 2025, la marca china Oppo ha lanzado al mundo su nuevo flagship económico, el OPPO Find X9 Pro, un equipo con pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas y resolución 2772 x 1272 pixeles, además de 3600 nits de brillo y una tasa de refresco adaptativa de 120Hz.
PUEDES VER: Oppo quiere superar a Samsung y lanza teléfono con cámara de 200MP, IA avanzada y chip de alto rendimiento
Sin embargo, esto no es todo ya que este moderno gama alta llega con un procesador muy avanzado de la casa de MediaTek, el Dimensity 9500, el cual llega además con 16GB de RAM, 512GB de memoria interna y una poderosa batería de 7500 mAh con carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Pero, lo mejor de este OPPO Find X9 Pro es su juego de cámaras de alta definición: sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto 3X de 200MP, cámar True Color y selfie de 50MP. La configuración de este smartphone te permitirá disfrutar de videos 4K a 60fps y fotografías de alta resolución.
Sin duda alguna, el OPPO Find X9 Pro tiene una configuración más avanzada que el potente Xiaomi 15T Pro, uno de los mejores teléfonos que la marca asiática acaba de presentar. ¿Qué precio tiene? Se estima que este Oppo costará 1.299 euros, lo que al tipo de cambio en soles son 5000 soles. Es mucho más barato que un iPhone 17 Pro Max.
Este es el OPPO Find X9 Pro. Foto: Oppo.
