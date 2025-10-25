0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Oppo deja en ridículo a Samsung con este teléfono TOP: cámaras 4K, 6000 mAh, carga 80W y chip GAMER

Pantalla con 120Hz, 512GB de memoria, batería de 6000 mAh y resistencia al agua. Este Oppo Reno 14 es más potente que el Galaxy S25 Ultra y cuesta mucho menos.

Daniel Robles
El Oppo Reno 14 5G es un teléfono de gama alta que no tiene nada que envidiar al Galaxy S25 Ultra de Samsung.
El Oppo Reno 14 5G es un teléfono de gama alta que no tiene nada que envidiar al Galaxy S25 Ultra de Samsung. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

En enero de este 2025, Samsung presentó su teléfono premium más potente, el Galaxy S25 Ultra y en solo algunos meses presentará su nueva versión, el S26 Ultra, el cual llegará con nuevo diseño y una serie de mejoras.

Sin embargo, una marca china le está quitando protagonismo a la firma estadounidense, puesto que su nuevo teléfono ha resultado ser uno de los mejores Android, no solo por su construcción premium, sino también por su potencia para apps de juego y cámaras con alta definición 4K.

El Honor Magic 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra y Galaxy S26 Ultra superan al Xiaomi 17 Pro Max.

PUEDES VER: 3 teléfonos Android que serán igual o más potentes que el Xiaomi 17 Pro Max

Estamos hablando del Oppo Reno 14, un smartphone de gama alta que combina un diseño premium, con una gran calidad y un precio bastante aceptable. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.

Oppo Reno 14: ficha técnica completa

Por si no lo sabes, el Oppo Reno 14 pertenece a la gama alta y es un teléfono con grandes características. En primer lugar, su pantalla es de tipo AMOLED con 120Hz de tasa de refresc, con una resolución de 1256 x 2760 pixeles y una protección anticaídas.

Si hablamos de potencia, el Oppo Reno 14 tiene un procesador MediaTek Dimensity 8350, el cual podría igualarse al Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria y una batería de 6000 mAh y carga de 80W por cable.

Oppo Reno 14

Este es el Oppo Reno 14. Foto: Oppo

Por si fuera poco, el Oppo Reno 14 llega con un juego de cámaras bastante eficiente, ya que tiene un sensor de 50MP con OIS, un lente gran angular de 8MP, Telefoto de 50MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps, además de tomar fotografías en alta calidad.

¿Qué precio tiene el Oppo Reno 14? Actualmente este teléfono de gama alta cuesta unos 2799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 830 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Ni el Samsung A55 lo iguala: este Xiaomi es el más buscado de 2025 por su cámara de 108MP y pantalla FullHD+

  2. WhatsApp: ¿Qué significa 'TT' en los chats de la app?

  3. Xiaomi 15T Pro vs. Xiaomi 17 Pro: ¿Cuál de estos gama alta de Xiaomi conviene comprar y cuál cuesta menos?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano