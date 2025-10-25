- Hoy:
Oppo deja en ridículo a Samsung con este teléfono TOP: cámaras 4K, 6000 mAh, carga 80W y chip GAMER
Pantalla con 120Hz, 512GB de memoria, batería de 6000 mAh y resistencia al agua. Este Oppo Reno 14 es más potente que el Galaxy S25 Ultra y cuesta mucho menos.
En enero de este 2025, Samsung presentó su teléfono premium más potente, el Galaxy S25 Ultra y en solo algunos meses presentará su nueva versión, el S26 Ultra, el cual llegará con nuevo diseño y una serie de mejoras.
Sin embargo, una marca china le está quitando protagonismo a la firma estadounidense, puesto que su nuevo teléfono ha resultado ser uno de los mejores Android, no solo por su construcción premium, sino también por su potencia para apps de juego y cámaras con alta definición 4K.
Estamos hablando del Oppo Reno 14, un smartphone de gama alta que combina un diseño premium, con una gran calidad y un precio bastante aceptable. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.
Oppo Reno 14: ficha técnica completa
Por si no lo sabes, el Oppo Reno 14 pertenece a la gama alta y es un teléfono con grandes características. En primer lugar, su pantalla es de tipo AMOLED con 120Hz de tasa de refresc, con una resolución de 1256 x 2760 pixeles y una protección anticaídas.
Si hablamos de potencia, el Oppo Reno 14 tiene un procesador MediaTek Dimensity 8350, el cual podría igualarse al Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria y una batería de 6000 mAh y carga de 80W por cable.
Este es el Oppo Reno 14. Foto: Oppo
Por si fuera poco, el Oppo Reno 14 llega con un juego de cámaras bastante eficiente, ya que tiene un sensor de 50MP con OIS, un lente gran angular de 8MP, Telefoto de 50MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps, además de tomar fotografías en alta calidad.
¿Qué precio tiene el Oppo Reno 14? Actualmente este teléfono de gama alta cuesta unos 2799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 830 dólares.
