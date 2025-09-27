OPPO deja en ridículo a Motorola con este celular: batería duradera, mucha IA y video acuático en 4K

Las marcas chinas están dando la hora en el sector de la tecnología, la primera en impactar el mundo fue Huawei, luego le siguió los pasos Xiaomi, y en la actualidad brillan con luz propia Honor y OPPO; esta última ha cerrado la boca a muchos con terminales muy innovadores, por lo que este 2025 dieron la hora con el OPPO Reno 14f.

Pantalla y batería

Para comenzar, debemos decir que el OPPO Reno 14f nos trae una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas, acompañado de una resolución FullHD+ de 2,372 x 1,080 píxeles, con un brillo máximo de 1,400 nits (que no está mal, pero se queda atrás en relación a competidores directores), tasa de refresco de 120 hercios, y protección anticaídas gracias a DragontrailStar D+.

La experiencia de la pantalla está reforzada con diversas tecnologías: la primera es certificación IP69 para aguantar el polvo, humedad y agua, pudiendo ser sumergido sin problemas, pero también chorros de agua hasta los 80 grados. Asimismo, nos trae Splash Touch, el cual nos permitirá desplazarnos por la pantalla aunque esté mojada. También Glove Touch, la que no ayuda a utilizar el dispositivo con las manos cubiertas.

Al bajar a la autonomía, el OPPO Reno 14f nos ha dejado con la boca abierta con su tremenda batería de 6,000mAh, a la vez de estar acompañado de carga rápida SUPERVOOC de 45W, para estar listo al 100 por ciento en unos 60 minutos.

Fotos y videos

Además de contar con diversas herramientas con IA para mejorar la experiencia utilizando la aplicación y las tomas de imágenes, nos topamos con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y 32 megapíxeles en el frontal.

En cuanto al video, el OPPO Reno 14f nos ofrece la posibilidad de grabar a un máximo de 4K a 30fps en la cámara principal, en tanto que el frontal lo hace solo a 1080p a 30fps.

De hecho, que cuente con certificación IP69 hace posible que puedas grabar video y tomar fotos debajo del agua por un tiempo prolongado sin temor a averías.

Procesador y sistema operativo

El único punto en contra es el mismo pecado en que cae el Honor Magic 7 Lite, el que es utilizar el Snapdragon 6 Gen 1 como procesador, el cual ya se siente anticuado en pleno 2025. Además, nos trae RAM de 8GB con LPDDR5X, a la vez de memoria interna (ROM) de 256GB.

El ColorOS 15 basado en Android 15 es su sistema operativo, un software bastante estable, con muchas actualizaciones, aunque sí está un paso detrás de iOS de Apple y el OneUI de Samsung.

Vale la pena comprar el OPPO Reno 14f

Si te ha convencido el OPPO Reno 14f y te lo quieres comprar, estos son sus precios en los siguientes países: