- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Estos celulares son tan buenos o mejores que el iPhone 17 Pro Max: listado completo
Si te gusta el iPhone 17 Pro Max, aquí te mostramos 5 opciones igual de buenas. Estos smartphone van a enamorarte de principio a fin. Son una compra segura.
Durante los primeros días de septiembre de 2025, Apple estrenó en todo el mundo su nueva familia de celulares iPhone 17, donde la joya de la familia es, por lejos, el iPhone 17 Pro Max. Pero, más allá de la novedad y algunos cambios más o menos importantes, lo cierto es que existen en la actualidad dispositivos que son iguales y hasta mejores.
Sin duda alguna, la salida del Xiaomi 17 Pro Max cambia las reglas del juego en los tope de gama al ser el primero en contar con dos pantallas sin necesidad de ser plegable o flip. Por ello, a continuación, vamos a conocer 5 modelos que lo hacen tan bien que no extrañarás al actual buque insignia de la compañía de la manzana.
Xiaomi 17 Pro Max
- Pantalla delantera: OLED de 9,9 pulgadas, resolución de 2,608 x 1,200 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, brillo máximo de 3,500 nits.
- Pantalla trasera: AMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas, resolución de 967 x 596 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,500 nits.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Version Gen 5; RAM de 12GB/16GB; ROM de 512GB/1TB.
- Cámara: óptica LEICA, principal 50MP, teleobjetivo de alta captación de luz de 50MP, ultra gran angular de 50MP, frontal 50MP.
- Batería: 7,500mAh, carga rápida de 100W, carga inalámbrica de 50W, carga rápida inversa inalámbrica de 22,5W.
- Sistema operativo: HyperOS 3 basado en Android 15.
Samsung S25 Ultra
- Pantalla: AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución QHD+, tasa de refresco de 120 hercios, HDR10+, brillo máximo de 2,600 nits, protección Corning Gorilla Glass Armor 2.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8 Elite; RAM de 12GB; ROM de 256GB/512GB/1TB.
- Cámara: principal de 200 MP con OIS, zoom X5 de 50MP, zoom X3 de 10MP, ultra gran angular de 50MP, frontal de 12MP.
- Batería: 5,000mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W.
- Sistema operativo: OneUI 7 basado en Android 15.
- Resistencia: certificación IP68.
Google Pixel 10 Pro
- Pantalla: OLED de 6,3 pulgadas, resolución de 2,856 x 1,280 píxeles, 495 ppp, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,500 nits, protección Gorilla Glass Victus 2.
- Procesador/memoria: Google Tensor G5; RAM de 16GB; ROM de 128GB/256GB/512GB/1TB.
- Cámara: principal de 50MP, gran angular de 48MP, telefoto 5X de 48MP, frontal de 42MP.
- Batería: 4,870mAh, carga rápida de 30W, carga Qi2 de 15W.
- Sistema operativo: Android 16.
- Resistencia: certificación IP68.
OPPO Find X8 Pro
- Pantalla: AMOLED de 6,82 pulgadas, resolución de 3,168 x 1,440 píxeles, 512 ppp, tasa de refresco de 120 hercios, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, brillo máximo de 2,500 nits.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8 Elite; RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB/1TB.
- Cámara: angular de 50MP con OIS, gran angular de 50MP, teleobjetivo 3X de 50MP, telefoto 6X de 50MP, frontal de 32MP.
- Batería: 6,100mAh, carga rápida de 100W, carga rápida inalámbrica de 50W, carga inalámbrica inversa de 10W.
- Sistema operativo: ColorOS basado en Android 15.
- Resistencia: certificación IP68/IP69.
Xiaomi 15 Ultra
- Pantalla: AMOLED de 6,73 pulgadas, resolución WQHD+ de 3,200 x 1,440 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,200 nits, altavoces con Dolby Atmos.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8 Elite; RAM de 16GB; ROM de 512GB.
- Cámara: principal de 50MP, telefoto de 50MP, super telefoto 4,3X de 200MP, gran angular de 50MP, frontal de 32MP.
- Batería: 5,410mAh, carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 50W.
- Sistema operativo: HyperOS basado en Android 15.
- Resistencia: certificación IP68.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50