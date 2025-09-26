El mejor gama media es este Samsung por buenas razones: actualizaciones, gran pantalla y fotos PRO

La gama media se ha vuelto uno de los sectores más pujantes del mercado de celulares, teniendo a Samsung como uno de sus exponentes más importantes, por lo que el 2025 dieron el golpe sobre la mesa con el Samsung A56, el cual para muchos es considerado como el mejor en su rango de precio este

Samsung A56: principales características

El Samsung A56 se presenta al mundo de la tecnología con un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, con calidad de imagen mejorada con Vision Booster y brillo máximo de 1,200 nits.

En cuanto a la protección, viene con cristal Corning Gorilla Glass Victus+ contra caídas y resistencia al agua con certificación IP67 para que puedas sumergir el celular sin temor a que se malogre.

El procesador del Samsung A56 es el chip Exynos 1580 que es muy competente para tareas muy demandantes, así como para juegos pesados. Su RAM es de 8GB, así como memoria interna de 128GB y 256GB.

Su batería de 5,000mAh te dará potencia de uso por casi todo un día, además de una carga rápida de 45W (igual que la del Samsung S25 Ultra), con lo que el celular estará listo al 100 por ciento en unos 50 minutos.

La fotografía del Samsung A56 es soberbia, dado que el lente principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles y grabación de video de 4K a 30fps.

OneUI 7 basado en Android 15 es su sistema operativo, el cual no solo viene con funciones de Galaxy AI, además de una política de actualizaciones de 7 años para actualizar el software, el mismo tiempo que para los parches de seguridad.

Samsung A56: precio en 2025

Toma nota, porque a continuación vas a conocer los precios del Samsung A56, el cual va a variar de acuerdo a tu país de origen: