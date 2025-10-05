Este OPPO es digno rival del Xiaomi 17 Pro Max: pantalla AMOLED, telofoto 6X, video 4k/120fps

Sin duda alguna, el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max, pero sobre todo, del Xiaomi 17 Pro Max, han dejado en un segundo y hasta tercer plano a la competencia (incluida Samsung). Pero, no perdamos la cabeza, pues otras marcas ha hecho las cosas más que bien en el tope de gama de 2025, como sucede con el caso que veremos hoy: el asombroso OPPO Find X8 Ultra.

Pantalla premium y rendimiento Elite

El OPPO Find X8 Ultra es un terminal pesado con sus 226 gramos, los que contienen pantalla AMOLED LTPO de 6,82 pulgadas, acompañado con resolución de top de 3,168 x 1,440 píxeles que te dará mucha nitidez para reproducir contenido, junto con sus 510 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120 hercios, compatible con HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, así como 2,500 nits de brillo máximo.

Como era de esperar, el terminal chino que hoy revisamos tiene un rendimiento de otro nivel al incluir el chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, el mismo del Samsung S25 Ultra, el que corre sin problemas, sin lags, sin reinicios forzados, para navegar por aplicaciones pesadas, así como videojuegos en extremo demandantes a nivel gráfico.

En cuanto al almacenamiento, el OPPO Find X8 Ultra nos presenta una RAM de 12GB y 16GB, a la vez de memoria interna o ROM en tres versiones: de 256GB, de 512GB y de 1TB, todas estás con descargas en UFS 4.1.

Fotos y videos profesionales

La fotografía es uno de los puntos a favor de este terminal ¿Por qué? Simple, en la parte trasera nos presenta cuatro sensores, con su angular principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 50 megapíxeles, teleobjetivo 3X de 50 megapíxeles, un telefoto 6X de 50 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.

Por su parte, la grabación de video del OPPO Find X8 Ultra se equipara con la del iPhone 16 Pro Max, dado que llega a una resolución máximo de 4K a 120fps, con diversos modos de grabación, así como compatible con Dolby Vision.

Mucha batería con amplia carga

Antes de la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, este celular de OPPO era uno de los gama alta con la batería más grande del planeta, ya que posee potencia de 6,100mAh, lo que te dará capacidad de uso continuo por dos días seguidos.

Pero, cuando necesitas recurrir al cargador, entonces dispones de carga rápida de 100W para que el equipo esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos promedio. También incorpora carga rápida inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W.

Software potenciado con IA

Por otro lado, el OPPO Find X8 Ultra fue lanzado en junio de 2025 con ColorOS 15 basado en Android 15, el cual está soportado con diversas funciones de inteligencia artificial, a la vez de contar con una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al software y 5 para los parches de seguridad.

En ese sentido, debemos decir que este celular está en desventaja, ya que fabricantes como Samsung y Apple que, en el mismo rango de precio, son mucho más generosos con las actualizaciones.

Resistencia contra todo

La marca china pensó en todo, ya que el OPPO Find X8 Ultra es uno de los móviles más resistentes del planeta, dado que incluye certificación IP68/IP69, es decir, que no solo es impermeable al polvo, la humedad y al agua, también se puede sumergir sin problemas, pero también aguanta sin problemas chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

¿Vale la pena comprar el OPPO Find X8 Ultra?

Si estás cansado de los mismos nombres de siempre, si quieres algo novedoso, pero con mucha calidad, entonces el OPPO Find X8 Ultra es una buena opción y estos son sus precios: