iPhone 15 vs. Motorola Edge 60 Pro: cuál comprar este 2025 por IA, pantalla, procesador y fotografía

Si estás aquí, es porque estás listo para un nuevo versus, esta vez entre dos celulares verdaderamente excepcionales, ya que en una esquina tenemos al iPhone 15 con su prestaciones de alta calidad, mientras en la otra el Motorola Edge 60 Pro con su notable pantalla, batería y resistencia.

iPhone 15: características

El iPhone 15 viene con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, resolución de 2,556 x 1,179 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 60 hercios, brillo máximo de 2,000 nits, True Tone, HDR. Procesador Apple A16 Bionic, RAM de 6GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 12MP, frontal 12MP. Batería de 3,877mAh, carga rápida de 20W, carga inalámbrica MagSafe de 15W. Software iOS 17. Resistencia acuática IP68.

iPhone 15: ventajas

El iPhone 15, desde el arranque, nos sorprende con su potente pantalla OLED con mucha calidad, así como Dymanic Island. Su chip Apple A16 Bionic es un procesador muy rendidor y eficiente para videojuegos y multitarea, lo mismo que con su sistema operativo que es uno de los mejores del momento.

Pese a que tiene una cámara principal de 48MP, nos dará imágenes con gran calidad y mucha nitidez, sin mencionar que es ampliamente superior con su grabación de video 4K a 60fps.

Motorola Edge 60 Pro: características

El Motorola Edge 60 Pro cuenta con pantalla POLED de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR10+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 80W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificación militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Pro: ventajas

El Motorola Edge 60 Pro te dará una mejor experiencia con su pantalla con una tasa de refresco mayor con sus 120 hercios, a la vez de brillo máximo muy por delante que el iPhone 15.

Su procesador es de alta velocidad, pero su mayor ventaja en el rendimiento viene con su RAM de 12GB, lo que es ideal para jugar como abrir apps muy exigentes.

La cámara no supera los resultados del iPhone 15, pero cuenta con más megapíxeles. Eso sí, su batería y carga rápida son algo con lo que su rival está a años luz de poder alcanzar. No dejemos de lado que este dispositivo tiene mejor resistencia al agua como a condiciones extremas.

iPhone 15 vs. Motorola Edge 60 Pro: ¿Cuál comprar?

Llegados a este punto, si lo que buscas es un teléfono potente en pequeñas dimensiones, con mucha calidad, un procesador todo terreno, buenas fotos, vídeo inmejorable y un software muy pulido, entonces tienes que comprarte el iPhone 15.

Pero, si buscas una buena experiencia en la pantalla, mucha memoria para descargar y multitarea, batería grande que carga en pocos minutos, notable resistencia y una bien integrada inteligencia artificial, lo que necesitas es adquirir el Motorola Edge 60 Pro.