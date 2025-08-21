- Hoy:
Tiene brutal batería de 6,600mAh, enorme pantalla AMOLED, gran memoria de 512GB y mejor precio que el Samsung A56
Con una ficha técnica notable, este Honor ha sido una de las grandes sorpresas de la gama media en lo que va del 2025. Su precio es súper competitivo.
La gama media es uno de los sectores que más desarrollo tecnológico está teniendo en los últimos años, por lo que no es novedad que nombres como Xiaomi, Samsung o Motorola sean los líderes de este sector, pero en este club exclusivo está ingresando con fuerza Honor.
El fabricante chino viene sorprendiendo al mundo entero logrando lo que muchos creían imposible: conseguir el balance entre calidad y precio con un catálogo amplio para todos los bolsillos y donde el Honor Magic 7 Lite cuenta con una posición relevante.
Características del Honor Magic 7 Lite
Lo primero que salta a relucir del Honor Magic 7 Lite es un enorme autonomía, dado que su batería es una cosa de locos con su potencia de 6.600mAh, lo que nos dará casi dos días de uso continuo sin mirar el cargador, pero cuando lo necesites contarás con una carga rápida de 66W, lo que garantiza que el dispositivo estará cargado al 100 por ciento en unos 45 minutos.
Asimismo, este terminal chino viene con pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, acompañado de resolución 1.5K de 2,700 x 1,224 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios para tener mucha fluidez y brillo máximo de 4,000 nits, algo que muchos gama alta ya quisieran.
El procesador del Honor Magic 7 Lite es el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 que, para ser honestos, nos parece un chip que se siente ya desfasado, pero que rinde bien con la multitarea. Del mismo modo, su RAM es de 8GB, en tanto que la memoria interna es de 256GB y 512GB.
En cuanto a la fotografía, este celular incluye una cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica, un gran angular de 5 megapíxeles, a la vez de un frontal de 16 megapíxeles, Sobre el video, puede grabar a un máximo de 4K a 30fps con el sensor trasera, con los demás solo en 1080p a 30fps.
El Honor Magic 7 Lite viene con MagicOS 8.0 basado en Android 14, siendo uno de los software más estables, pulidos y solventes (junto con OneUI e iOS), contando con una política de actualizaciones de 4 años de soporte para software como para parches de seguridad.
En cuanto a la resistencia, este smartphone aguanta caídas de hasta 2 metros gracias a su certificado de 5 estrellas SGS, a la vez de certificación IP65 para resistir el ingreso de polvo, la humedad, a la vez de chorros de agua.
Precio del Honor Magic 7 Lite
Si te quieres comprar el Honor Magic 7 Lite este 2025, entonces en México desde los 6,999 pesos; en Perú desde los 1,135 soles; en Colombia desde los 1,089.900 pesos; en España desde los 305 euros (Amazon).
