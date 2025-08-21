Este Motorola no deja de sorprender por su batería, procesador todoterreno, pantalla anticaídas y precio de infarto

Si buscas renovar tu celular por un con una sorprendente ficha técnica y que, al mismo tiempo, destaca por su diseño TOP, pero también por su precio muy competitivo en el mercado actual, entonces, mi recomendación de HOY para ti es el Motorola Edge 60 Fusion, un dispositivo que trae muchas mejoras respecto a su versión de 2024.

PUEDES VER: Los 5 celulares Motorola gama media baratos y con gran calidad para comprar en 2025

El celular más resistente del mundo

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 60 Fusion es uno de los smartphones más resistentes de todo el mundo, dado que viene integrado con certificación IP68/IP69, lo que quiere decir que es impermeable al paso del polvo, la humedad, como al agua, pudiendo ser sumergido sin temor averías, pero también soportará chorros de agua caliente hasta 80 grados.

Pero, eso no es todo, dado que incluye certificado militar MIL-STD-810H, que lo hace ideal para aguantar los fríos bajo cero más extremos, las temperaturas más altas, pero también intensas presiones atmosféricas.

Gran experiencia en la pantalla

Con un peso de 177,5 gramos, el Motorola Edge 60 Fusion nos presenta una pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas acompañada de una buena resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), sonido potenciado con Dolby Atmos, así como un brillo máximo insuperable con sus 4,500 nits y protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i.

Mejor chip respecto al Edge 50 Fusion

En este apartado, el Motorola Edge 60 Fusion ha dado un salto importante al incluir el chip MediaTek Dimensity 7300 que, en los hechos, viene a ser equivalente al Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, por lo que en el uso diario te dejará buenas sensaciones al usarlo para jugar, así como teniendo muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

En cuanto a su almacenamiento, , este celular estadounidense nos presenta un RAM que alcanza los 8GB con LPDDR4X, a la vez de memoria interna o ROM que llega hasta los 256GB con tecnología uMCP para tener descargas rápidas.

Android 15 con Moto AI como novedad

Para nadie es un secreto que los Motorola trabajan con el sistema operativo de Google puro con escasas modificaciones. Sin embargo, además de venir con Android 15 de salida, el Motorola Edge 60 Fusion cuenta con Moto AI, la inteligencia artificial del fabricante americano.

¿En qué se destaca Moto AI? Pues no solo es un gran soporte en la fotografía, por ejemplo, en variadas opciones en las fotos retrato, sino también que gracias a Photo Enhanement Engine te ayudará potenciar colores, brillo para resultados más realistas.

También está presente en diversas opciones del teléfono siendo, por ejemplo, una ayuda para recibir resúmenes detallados de los mensajes y llamadas que te perdiste durante el día para seguir enfocado en lo que te importa, pero también captura y guarda tus momentos (incluidas notas) los cuales se encuentran con mucha facilidad.

Fotos con calidad mejorada

El apartado de la fotografía del Motorola Edge 60 Fusion ha experimentado leves mejoras respecto a la generación anterior, contando con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular/macro de 12 megapíxeles, sensor de luz y frontal de 32 megapíxeles.

En el video, la grabación de este celular llega a un máximo de 4K a 30fps tanto en el sensor principal, el gran angular como en la cámara delantera.

Precio en 2025 del Motorola Edge 60 Fusion

Si te gustó lo que leíste y te animas a comprar el Motorola Edge 60 Fusion, en México lo encuentras desde los 6,781 pesos; en Perú desde los 1,259 soles; en Colombia desde los 1,168.217 pesos; en España desde los 329 euros (Amazon).