El Motorola hecho en MADERA, cámaras profesionales y potente procesador gamer mejor que el Samsung S24 Plus

El mercado de la gama alta está copado, casi de forma exclusiva, por Samsung y Apple, aunque también con fuerte presencia de Xiaomi. Sin embargo, en los últimos años, Motorola ha dado pasos importantes para colarse en este aparente grupo exclusivo que domina la venta de los terminales más top de la industria de los celulares.

En la actualidad, la marca estadounidense cuenta con el poderoso Motorola Edge 50 Ultra, que no es otra cosa que un notable avance en la obtención de dicho objetivo, por lo que en las siguientes líneas vamos a conocerlo en detalle.

Pantalla de otro nivel y procesador para juegos

El Motorola Edge 50 Ultra nos abre las puertas con tu pantalla POLED LTPS de 6,7 pulgadas, que corre con resolución FullHD+ de 2,712 x 1.220 píxeles, a la vez de una fluidez de contenido incomparable gracias a sus 144 hercios de tasa de refresco, una buen densidad de píxeles (ppp) de 446, compatible con HDR10+ y brillo máximo de 2,500 nits.

Cuando pasamos al rendimiento, este celular viene con el chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, que si bien está un peldaño detrás de su hermano mayor, lo cierto es que va igual de bien con la multitarea, así como es bastante capaz de correr videojuegos pesados sin problemas de lags, bajas de frames, reinicios abruptos o sobrecalentamientos. Del mismo modo, su RAM es de 16GB con LPDDR5X, mientras que su memoria interna llega hasta los 1TB con tecnología UFS 4.0.

Carga muy rápida y fotos profesionales

La autonomía es uno de los tremendos puntos fuertes de este dispositivo, dado que su batería, pese a no lucirse con sus 4,500mAh que podría resultar insuficiente para muchos en pleno 2025, y no les faltaría razón a quienes afirmen ello, pero lo cierto es que está bien compensado con su tremenda carga rápida de 125W TurboPower, además de carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica reversible de 10W. Es decir que el Motorola Edge 50 Ultra estaría cargado al 100 por ciento en unos 20 minutos.

Sus cámaras, si bien están un pasito detrás de grandes nombres como el iPhone 16 Pro Max o el Samsung S25 Ultra, lo cierto es que nos darán resultados muy gratificantes con sus tres sensores traseros, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, 50 megapíxeles en su ultra gran angular, telefoto 3X de 64 megapíxeles, frontal de 50 megapíxeles.

Sobre el video, el Motorola Edge 50 Ultra puede grabar a resolución máxima de 4K a 60fps, con un notable trabajo de estabilización, así como HDR10+ disponible. Eso sí, si quieres hacer clips con rango dinámico tendrás que bajarlo a los 30fps.

Software y buena resistencia

Este celular fue lanzado en 2024 con Android 14, contando con una política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software y 4 para lo que son los parches de seguridad. Esto nos parece poco, teniendo en cuenta que (sin mencionar Samsung o Apple) fabricantes como Honor colocan unos 7 años para sus topes de gama.

El Motorola Edge 50 Ultra incluye certificación IP68, lo que lo hace capaz de resistir la intrusión del polvo, la humedad, pero también del agua, por lo que puedes sumergirlo por un tiempo determinado sin temor a que se malogre.

Motorola Edge 50 Ultra: precio en 2025

Si quieres comprarte el Motorola Edge 50 Ultra este 2025, en México lo adquieres desde los 19.999 pesos; en Perú desde los 3,299 soles; en Colombia desde los 3,999.900 pesos; en España desde los 702 euros (Amazon).