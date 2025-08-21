Adiós Samsung S25 Ultra | Este celular es igual y más barato: pantalla QHD+, procesador Snapdragon, 4 cámaras y video 8K

Este 2025, el mundo vio el lanzamiento del poderoso Samsung S25 Ultra, todo un portento tecnológico y, por otro lado, septiembre apunta a ser el mes en el que Apple estrene el tan esperado iPhone 17, el cual promete cambios importantes.

Sin embargo, si eres de los que quiere adquirir un gama alta, pero no estás dispuesto a desembolsar enormes cantidades de dinero, entonces siempre puedes recurrir a las versiones anteriores, siendo uno de los más recomendados el Samsung S24 Ultra, un terminal que se siente vibrador y de lo mejorcito que puedes encontrar en nuestros días.

Samsung S24 Ultra: pantalla, procesador y batería

Para comenzar, debemos decir que el Samsung S24 Ultra cuenta con un peso de 233 gramos, conteniendo una pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas, junto con una gran resolución Quad HD+ de 3,120 x 1,440 píxeles, a la vez de tasa de refresco de 120 hercios, compatibilidad con contenido HDR10+, 505 de densidad de píxeles por pulgada, brillo máximo de 2,600 nits, protección anticaídas con Corning Gorilla Armor y resistencia acuática de IP68.

El procesador de este celular es el Snapdragon 8 Gen 3 que no te dará ningún tipo de problemas con los videojuegos más pesados del momento, tampoco tendrás inconvenientes al tener abiertas muchas aplicaciones al mismo tiempo. Del mismo modo, su RAM es de 12GB, mientras que su memoria interna o ROM de 256GB, de 512GB y de 1TB.

En cuanto a la autonomía del Samsung S24 Ultra, este móvil nos presenta una batería para todo el día de 5,000mAh, en tanto que su carga rápida es de 45W, a la vez de 15W para la carga reversible: es decir que el terminal estará cargado al 100 por ciento en unos 50 minutos.

Samsung S24 Ultra: foto y video

En este apartado, el celular de Samsung es uno de sus mejores exponentes, ya que en la fotografía nos presenta cuatro cámaras traseras con lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, zoom 5X de 50 megapíxeles, zoom 3X de 10 megapíxeles, ultra gran angular de 10 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Sobre el video, el Samsung S24 Ultra nos trae una grabación a resolución máxima de 8K a 30fps, pero también con 4K a 60fps, con los que obtendrás resultados con mucho detalle, nítidos, buena reducción del ruido, a la vez de un buen procesado.

Samsung S24 Ultra: sistema operativo

El sistema operativo de Samsung es uno de los mejores que existen en nuestros días y el Galaxy S24 Ultra no es contrario a esto, dado que incluye el OneUI 6.1 basado en Android 14 que, a su vez, incluye una voluminosa política de actualizaciones de 7 años para dar soporte a software como para los parches de seguridad.

En ese sentido, este equipo ya recibió Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca surcoreana, que hasta el momento es una de las mejores IA disponibles para teléfonos celulares.

Samsung S24 Ultra: precio en 2025

Si te quieres comprar el Samsung S24 Ultra este 2025, entonces lo encuentras en México desde los 15,927 pesos; en Perú desde los 3,156 soles; en Colombia desde los 3,829.900 pesos; en España desde los 739 euros (Amazon).