Los 5 mejores celulares Honor gama media baratos y con gran calidad para comprar este 2025

Sin duda alguna, Honor cada vez se asienta más como un fabricante de celulares importante de nuestros tiempos, sobre todo en la gama media donde cuenta con un catálogo impresionante de dispositivos que son la verdadera expresión de ese balance entre calidad y precio.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a ver 5 celulares de la marca china que ya se han vuelto icónicos en la gama media y que, al mismo tiempo, son una opción más que sensata para comprar este 2025. Estoy seguro que los amarás.

PUEDES VER: Los 5 celulares Motorola gama media baratos y con gran calidad para comprar en 2025

Honor 400

El Honor 400 cuenta con pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120 hercios (Hz), brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 100W. Cámara principal de 200MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicsOS 9 basado en Android 15 con Honor AI. Resistencia acuática IP65.

Honor 400 Lite

El Honor 400 Lite tiene pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,412 x 1.080 píxeles, 394 de ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, RAM de 8GB, ROM de 256GB. Batería de 5,230mAh, carga rápida de 35W. Cámara principal de 108MP, gran angular de 5MP, frontal de 16MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15 con Honor AI. Resistencia acuática IP65.

Honor Magic 7 Lite

El Honor Magic 7 Lite viene con pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución de 2,700 x 1,224 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, RAM de 8GB, ROM de 256GB, 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 66W. Cámara principal de 108MP con OIS, gran angular de 5MP, frontal de 16MP. Software MagicOS 8.0 basado en Android 14. Resistencia acuática IP65, certificado anticaídas de 5 estrellas SGS.

Honor Magic 6 Lite

El Honor Magic 6 Lite trae pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución de 2,652 x 1,220 píxeles, 120Hz de tasa de refresco, 1,200 nits de brillo máximo. Procesador Snapdragon 6 Gen 1, RAM de 8GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 108MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP, frontal de 16MP. Batería de 5,800mAh, carga rápida de 35W. Software MagicOS 7.2 basado en Android 13. Protección anticaídas con certificación de 5 estrellas SGS.

Honor x8c

El Honor x8c posee pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,412 x 1,080 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, 2,800 nits de brillo máximo. Procesador Qualcomm Snapdragon 685m RAM de 8GB, ROM de 512GB. Cámara principal de 108MP con OIS, ultra gran angular de 5MP, frontal de 50MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 35W. Software MagicOS 9 basado en Android 15 con Honor AI. Resistencia acuática IP64, certificado anticaídas de 5 estrellas SGS.