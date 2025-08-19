Este Apple de 2023 es de los más buscados y ni el iPhone 17 opaca: pantalla OLED, procesador gamer y video 4K

Si una cosa caracteriza a los teléfonos de Apple es que tienen una longevidad prolongada, por lo que millones de personas buscan versiones pasadas cuya devaluación (a nivel precio) en el mercado es muy lenta. Un caso de esto es el iPhone 15, un celular en pequeñas dimensiones que ha sabido mantenerse entre los más buscados y vendidos desde que salió en 2023. Averigua aquí por qué.

iPhone 15: Características principales

El iPhone 15 viene con una poderosa pantalla OLED Super Retina XDR en un tamaño pequeño con sus 6,1 pulgadas, a la vez de una resolución suprema de 2,556 x 1,179 píxeles, con 460 de densidad de píxeles por pulgada, True Tone para mejorar la imagen, compatible con contenido HDR. Eso sí, unos escasos 60 hercios de tasa de refresco y certificación IP68 que lo vuelve acuático.

Sobre el procesador, este celular viene con el chip Apple A16 Bionic, cuyos años no se sienten, ya que va más que bien con videojuegos demandantes, así como con la multitarea, todo ello sin lags, sobrecalentamientos ni reinicios inesperados.

En este mismo apartado, nos topamos con un RAM de 6GB, a la vez de memoria interna en versiones de 128GB, 256GB y 512GB.

En la fotografía, el iPhone 15 lo hace de forma extraordinaria con resultados nítidos y con una gran estabilización. Su cámara principal es de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 13 megapíxeles y frontal True Depth de 12 megapíxeles.

Por su parte, el video de este terminal graba en resolución máxima de 4K a 60fps en el sensor principal como el frontal, mientras que el ultra gran angular lo hace hasta los 4K a 30fps, con Modo Cinemático, así como una notable estabilización.

El iPhone 15 fue lanzado al mercado en 2023 con iOS 17 como sistema operativo contando, además, de una amplísima política de actualizaciones que abarca 7 años de soporte para software y parches de seguridad. Eso sí, este dispositivo no recibirá Apple Intelligence.

La autonomía del iPhone 15 cuenta con batería de 3,349mAh, a la vez de carga rápida con cable USB-C de 20W o más, de 15W con cargadores MagSafe y 7.5W con Qi.

iPhone 15: precio en 2025

Si te quieres hacer con el iPhone 15 este 2025, en México lo compras desde los 18,650 pesos; en Perú desde los 2,691 soles; en Colombia desde los 3,073.943 pesos; en España desde los 729 euros (Amazon).