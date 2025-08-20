Ya no insistas, Motorola: este es el REY de la gama media | Pantalla super AMOLED, procesador gamer y cámaras PRO

Motorola y Xiaomi tiemblan desde que Samsung le puso toda su fuerza a la gama media, asentándose entre los mejores en dicho segmento y el 2025 los surcoreanos han reafirmado este dominio al lanzar el Samsung A56, un portento tecnológico que mezcla una ficha técnica envidiable, un diseño elegante, a la vez de precios atractivos para millones de personas.

Samsung A56: Pantalla y procesador

El Samsung A56 tiene un peso de 198 gramos, a la vez de pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con notable resolución FullHD, con mucha fluidez debido a su tasa de refresco de 120 hercios, con compatibilidad para Vision Booster, protección anti caídas Corning Gorilla Glass Victus+ y resistencia acuática IP67.

En cuanto al procesador, este terminal tiene el chip de casa Exynos 1580 que, pese a lo que muchos puedan creer, va bien con videojuegos pesados y multitarea, con casi nada de reinicios inesperados, así como ausencia de sobrecalentamiento. El RAM es de 8GB, mientras que su memoria interna de 12GB y 256GB.

Samsung A56: foto y video

La fotografía es uno de los puntos más arriba del Samsung A56, ya que en la parte trasera dispone de su clásico triple sensor, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Si hablamos del video, este dispositivo puede grabar en una resolución máxima de 4K a 30fps en su sensor principal, ultra gran angular y frontal.

Samsung A56: software con IA

Otro aspecto relevante del Samsung A56 es su sistema operativo, OneUI 7 basado en Android 15, el cual es uno de los mejores de nuestros días por su fluidez, estabilidad y capacidad de personalización que, además, incluye Galaxy AI, la inteligencia artificial del fabricante surcoreano.

Por otro lado, cuenta con una amplia política de actualizaciones de 6 años para dar soporte, tanto al software, como para los parches de seguridad.

Samsung A56: batería y carga

La autonomía del Samsung A56 mantiene la batería de 5,000mAh de la generación anterior, pero con una carga rápida mejorada de 45W, lo que quiere decir que el celular estaría cargado al 100 por ciento en unos 50 minutos.

Samsung A56: precio competitivo

Si te quieres comprar HOY el Samsung A56, entonces en México lo encuentras desde los 6,204 pesos; en Perú desde los 1,399 soles; en Colombia desde los 1,659.917 pesos; en España desde los 439 euros (Amazon).