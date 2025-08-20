0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por Copa Sudamericana
EN VIVO
Cienciano vs Bolívar HOY por la Copa Sudamericana

Ya no insistas, Motorola: este es el REY de la gama media | Pantalla super AMOLED, procesador gamer y cámaras PRO

Desde que Samsung puso las carnes en el asador en la gama media, los surcoreanos se han asentado en el cima de este segmento, junto con Motorola y Xiaomi.

Joel Dávila
Este celular es el más balanceado en su rango de precio.
Este celular es el más balanceado en su rango de precio. | Composición/Tech Advisor
COMPARTIR

Motorola y Xiaomi tiemblan desde que Samsung le puso toda su fuerza a la gama media, asentándose entre los mejores en dicho segmento y el 2025 los surcoreanos han reafirmado este dominio al lanzar el Samsung A56, un portento tecnológico que mezcla una ficha técnica envidiable, un diseño elegante, a la vez de precios atractivos para millones de personas.

Los gama media de Samsung han demostrado ser de los más confiables en su sector.

PUEDES VER: Los 5 celulares Samsung gama media con mejor pantalla, cámara y a precio barato para comprar en 2025

Samsung A56: Pantalla y procesador

El Samsung A56 tiene un peso de 198 gramos, a la vez de pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con notable resolución FullHD, con mucha fluidez debido a su tasa de refresco de 120 hercios, con compatibilidad para Vision Booster, protección anti caídas Corning Gorilla Glass Victus+ y resistencia acuática IP67.

En cuanto al procesador, este terminal tiene el chip de casa Exynos 1580 que, pese a lo que muchos puedan creer, va bien con videojuegos pesados y multitarea, con casi nada de reinicios inesperados, así como ausencia de sobrecalentamiento. El RAM es de 8GB, mientras que su memoria interna de 12GB y 256GB.

Samsung A56: foto y video

La fotografía es uno de los puntos más arriba del Samsung A56, ya que en la parte trasera dispone de su clásico triple sensor, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Si hablamos del video, este dispositivo puede grabar en una resolución máxima de 4K a 30fps en su sensor principal, ultra gran angular y frontal.

Samsung A56: software con IA

Otro aspecto relevante del Samsung A56 es su sistema operativo, OneUI 7 basado en Android 15, el cual es uno de los mejores de nuestros días por su fluidez, estabilidad y capacidad de personalización que, además, incluye Galaxy AI, la inteligencia artificial del fabricante surcoreano.

Por otro lado, cuenta con una amplia política de actualizaciones de 6 años para dar soporte, tanto al software, como para los parches de seguridad.

Samsung A56: batería y carga

La autonomía del Samsung A56 mantiene la batería de 5,000mAh de la generación anterior, pero con una carga rápida mejorada de 45W, lo que quiere decir que el celular estaría cargado al 100 por ciento en unos 50 minutos.

Samsung A56: precio competitivo

Si te quieres comprar HOY el Samsung A56, entonces en México lo encuentras desde los 6,204 pesos; en Perú desde los 1,399 soles;  en Colombia desde los 1,659.917 pesos; en España desde los 439 euros (Amazon).

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Los 5 celulares Motorola gama media baratos y con gran calidad para comprar en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano