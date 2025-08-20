Los 5 celulares Samsung gama media con mejor pantalla, cámara y a precio barato para comprar en 2025
Samsung no solo lidera el tope de gama, también gobierna en la gama media, contando con un catálogo en expansión con dispositivos que sorprenden a cualquiera.
La gama media es uno de los sectores que mayores avances tecnológicos viene presentando en los últimos años, donde los que han estado en la delantera de este desarrollo son, en buena medida, Xiaomi y Motorola, pero recientemente Samsung se ha posicionado como uno de los más importantes.
Por ello, a continuación te mostraremos una top 5 de smartphones Samsung de gama media que destacan, entre otras cosas, por tener solventes pantallas, a la vez de juegos de cámaras notables para su rango de precio.
Samsung A56
El Samsung A56 viene con pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD, tasa de refresco de 120 hercios (Hz), Vision Booster, brillo máximo de 1,200 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus+. Cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 12MP, macro de 5MP, frontal de 12MP. Procesador Exynos 1580, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W. Software OneUI 7 basado en Android 15 con Galaxy AI. Resistencia acuática IP67.
Samsung A55
El Samsung A55 tiene pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, Visiono Booster, brillo máximo de 1,000 nits. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 12MP, macro de 5MP, frontal de 32MP. Procesador Exynos 1480, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP67
Samsung A36
El Samsung A36 cuenta con pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1,200 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP, frontal de 12MP. Procesador Snapdragon 6 Gen 3, RAM de 6GB/8GB, ROM de128GB/256GB. Software OneUI 7 basado en Android 15 con Galaxy AI. Resistencia acuática IP67.
Samsung A35
El Samsung A35 trae pantalla AMOLED DE 6,6 pulgadas, resolución FullHD+, 120HZ de tasa de refresco, brillo máximo de 1,000 nits. Cámara principal de Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP, frontal de 13MP. Procesador Exynos 1380, RAM de 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP67.
Samsung A26
El Samsung A26 posee pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 800 nits, protección Corning Gorilla Glass. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP, frontal de 13MP. Procesador Exynos 1280, RAM 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Software OneUI 7 basado en Android 15. Resistencia acuática IP67.
