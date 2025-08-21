0
Samsung S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: ¿quién tiene mejor cámara y por qué?

Un requisito fundamental de los teléfonos en la actualidad ese que tengan excelente calidad fotográfica. Samsung y Apple lo saben a la perfección.

Jasmin Huaman
Versus de cámaras entre el iPhone 16 Pro Max y el Samsung S25 Ultra.
Versus de cámaras entre el iPhone 16 Pro Max y el Samsung S25 Ultra. | Foto: Smartprix
La competencia entre el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max continúa. Uno de los temas que más se discute es su calidad en las fotografías y videos. Solamente uno logra superar las expectativas por sus lentes y esta comparativa te servirá para tener una idea de cuál es mejor para ti.

Análisis de los teléfonos de Samsung y ver cuál es mejor.

Especificaciones de las cámaras

Mientras que el Samsung Galaxy S25 Ultra se logra destacar por tener un lente ultra gran angular, zoom, retratos de alta calidad, selfies y funciones bastante avanzadas a nivel de tecnología, su configuración también ayuda a sacarle el máximo provecho a las cuatro cámaras. No obstante, tenemos el iPhone 16 Pro Max que se destaca por tener una cámara principal y de video con colores naturales, mejor estabilización y garantizar una experiencia sencilla y optimizada.

Samsung S25 Ultra

  • Principal: 200 MP (f/1.7, 24 mm, OIS, salida predeterminada de 12 MP).
  • Ultra gran angular: 50 MP (f/1.9, 13 mm).
  • Telefoto 1: 10 MP (3x óptico, f/2.4, 67 mm).
  • Telefoto 2: 50 MP (5x óptico, f/3.4, 111 mm).
  • Frontal: 12 MP (f/2.2, 26 mm).
  • Características: ProVisual Engine con IA, video 8K/30 fps, modo LOG, Expert RAW (hasta 200 MP), Audio Eraser.

Potente cámara del Samsung S25 Ultra. | Foto: Captura

iPhone 16 Pro Max

  • Principal: 48 MP (f/1.78, 24 mm, OIS, salida predeterminada de 24 MP).
  • Ultra gran angular: 48 MP (f/2.2, 13 mm).
  • Telefoto: 12 MP (5x óptico, f/2.8, 120 mm).
  • Frontal: 12 MP (f/1.9, 23 mm).
  • Características: Apple Intelligence, Photographic Styles, video 4K/120 fps, Camera Control, LiDAR para detección de profundidad.

Beneficios de la cámara del iPhone 16 Pro Max. | Foto: Captura

El ganador dependerá de las prioridades que tenga cada usuario. Si estás en busca de tener una cámara principal y de video excelente, el iPhone 16 Pro Max es la mejor opción debido a su nitidez y calidad cinematográfica. Si lo que valoras es la versatilidad (como zoom, ultra gran angular, inteligencia artificial y retratos), el Samsung Galaxy S25 Ultra es superior.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

