¿Qué características tiene el Samsung A26 que el A25 no? Diferencias, precios y cuál conviene comprar

Considerando que Samsung es una marca bastante prestigiosa, es importante siempre considerar a los teléfonos que se lanzan en seguidilla. Esto ayuda a que el usuario tenga una mejor idea de lo que son sus componentes y este es el caso de los celulares Samsung A26 y el Samsung A25.

A primera vista, todo daría a entender que el Samsung A26 es superior al modelo A25; sin embargo, no es completamente cierto. En este análisis podrás descubrir cuál es el mejor y qué dispositivo te conviene comprar según tus necesidades.

Samsung A26 vs. Samsung A25: características, comparativa y análisis

El Samsung Galaxy A26 5G se lanzó en marzo de 2025 y se trata del sucesor del Galaxy A25 5G, teléfono que se presentó en diciembre de 2023. Ambos son celulares de la gama media y ofrecen una experiencia bastante sólida a un precio accesible.

Las principales diferencias que se encuentran entre el Samsung A26 y el Samsung A25. Empezando porque tiene una resistencia al agua impermeable, mientras que el A25 no tiene ningún tipo de protección. Otro de los puntos a favor del Galaxy A26 5G es que tiene la versión más recientes de Android y la velocidad de memoria RAM es mejor.

Procesador más potente

El Galaxy A26 está equipado con elchip Exynos 1380, que es garantía de un rendimiento superior al Exynos 1280 del A25. Este complemento hace que el desempeño del dispositivo sea mejor en multitarea y juegos.

Soporte de software extendido

El modelo Samsung A26 viene integrado con el Android 15 y es garantía de hasta 6 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, hasta el 2031. En tanto, el A25 viene con el Android 4 que solamente brindará cuatro años de actualizaciones.

Elige el Galaxy A26 5G si:

Valoras un diseño más premium (hecho de vidrio, IP67 y es más delgado), cuenta con un procesador más potente para multitarea o juegos, garantiza una pantalla más grande con ajuste adaptativo y un soporte de software más largo (6 años de actualizaciones). Sin duda alguna, es ideal para quienes buscan un teléfono duradero y resistente a salpicaduras o polvo, especialmente si planean usarlo a largo plazo.

Elige el Galaxy A25 5G si:

Priorizas altavoces estéreo, un conector de 3.5 mm para auriculares y un precio más bajo. Tener en cuenta que su pantalla es ligeramente más brillante (1024 nits vs. 776 nits), lo que puede ser útil en ambientes exteriores. Es una buena opción si encuentras una oferta significativa, ya que su rendimiento es suficiente para tareas diarias.